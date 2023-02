V-League 2023: CLB TPHCM lại sớm vào thế khó

Việc hai đội khởi đầu mùa bóng cùng chệch choạng vốn đã được dự báo từ trước. Khánh Hòa là tân binh, lực lượng chủ yếu xây dựng từ nguồn cầu thủ từng đồng hành với đội trong nhiều năm qua. Thực lực không mạnh, mục tiêu của Khánh Hòa cũng đơn giản là cố gắng trụ hạng chứ không nghĩ đến việc đua tốp như nhiều đội bóng khác. Hai trận đầu tiên Khánh Hòa lộ điểm yếu ở kinh nghiệm trận mạc, họ để thua Thanh Hóa 0-1 trên sân nhà và tiếp đến là trận thua cách biệt 0-3 trên sân Quy Nhơn trước T.Bình Định.

Vòng này, Khánh Hòa sẽ gặp nhiều thử thách khi di chuyển tiếp đến sân khách, gặp CLB TPHCM trong trận quyết đấu nhằm thoát khỏi vị trí cuối bảng. Đến trước trận đấu này, Khánh Hòa đã thay thế tiền đạo Douglass bằng Abdu theo như điều lệ giải là các đội được quyền thay đổi ngoại binh trước vòng đấu thứ 3. Đây cũng là trận đấu nhiều cảm xúc của Trùm Tỉnh của Khánh Hòa khi đối đầu với đội bóng cũ TPHCM mà anh đã khoác áo ở mùa bóng trước.

Đội chủ nhà CLB TPHCM mục tiêu hướng vào tốp 3 đã sớm gặp áp lực sau hai thất bại liên tiếp trước Nam Định và Hải Phòng. Cầu thủ đội bóng này thể hiện tinh thần thi đấu tốt xuyên suốt 90 phút, nhưng lối chơi dựa nhiều vào ngoại binh đã không mấy khó cho các đối thủ “bắt bài”. Hình ảnh lận đận ở mùa bóng trước lại đang tái hiện ở CLB TPHCM khi mà thực lực của họ gần như phơi bày. Nếu không sớm cải thiện tình thế, nhất là giành điểm trước những đối thủ trực tiếp như Khánh Hòa thì hành trình phía trước sẽ rất khó khăn. Bởi lịch thi đấu giai đoạn I chỉ thi đấu 1 lượt trước khi tách nhóm, và 6 đội thứ hạng cuối sẽ vào nhóm tranh trụ hạng ở giai đoạn II.

Vòng 3 V-League 2023 còn có cuộc so tài đáng xem diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội và Viettel. Đội Công an Hà Nội đã lộ những hạn chế về sự thiếu đồng bộ giữa một khối gồm nhiều ngôi sao đã bị các cầu thủ Hà Nội FC khai thác và đánh bại ở vòng 2. Sang vòng này, Công an Hà Nội sẽ gặp cựu vương Viettel và liệu họ có cải thiện được tình thế? Thực tế Viettel hiện tại không còn mạnh so với đội hình đã từng vô địch V-League 2020, nên hy vọng giành 3 điểm khá rộng với Công an Hà Nội. Trong khi đó đội Nam Định có nhiều hy vọng tiếp tục bảo vệ ngôi đầu bảng khi thi đấu trên sân nhà gặp HA.GL.