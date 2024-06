UEFA đau đầu với những kẻ "xâm nhập"

Cristiano Ronaldo liên tục bị quấy rầy ở EURO 2024

Chỉ sau vài trận đấu đầu tiên ở Euro 2024, UEFA cho biết đã thấm thía bài học về tình trạng kẻ “quá khích” lao vào sân đấu như ở trận chung kết Champions League mùa giải 2023-2024 giữa Borussia Dortmund với Real Madrid tại sân Wembley.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo có lẽ là người nhiều kẻ “quá khích” hâm mộ nhất. Ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Thổ Nhĩ Kỳ, có tới 7 kẻ quá khích chạy vào sân để được chụp ảnh tự sướng với đội trưởng Bồ Đào Nha. Ngoài ra, còn có thêm 8 hay 9 nỗ lực vượt qua hàng rào an ninh để tiếp cận Ronaldo nữa ở trận đấu này. Trong trận đấu với Cộng hòa Séc, có hai người chạy vào sân để mong chụp ảnh với Ronaldo. Ngay cả trên sân tập của Bồ Đào Nha trước thềm Euro ở Gutersloh, cảnh sát đã phải đưa 13 kẻ quá khích như vậy rời sân. Trước trận cuối cùng vòng bảng gặp Georgia, HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha nói rằng: “Tôi hy vọng sẽ không có tình trạng kẻ quá khích lao vào sân. Nó nguy hiểm và chúng tôi không muốn nhìn thấy một lần nữa”.

Trước tình hình này, UEFA cho biết sẽ đưa ra các biện pháp an ninh bổ sung cho những trận đấu loại trực tiếp sắp tới. Ban tổ chức không có ý định tăng cường thêm lực lượng an ninh ở 10 sân vận động mà tổ chức lại công việc. Theo đó, các nhân viên an ninh sẽ không rời mắt khỏi khán đài nhằm ngăn chặn những kẻ quá khích vừa mới có ý định lao vào sân đấu. Điều này được đánh giá là hợp lý, nhất là những khu vực nhạy cảm trong sân vận động như đường hầm dành cho cầu thủ, ban huấn luyện và trọng tài hay khu vực kỹ thuật của hai đội bóng. Tuy nhiên, cái khó là nhân viên an ninh không thể đứng trước khu kỹ thuật vì che tầm nhìn của các HLV. Những kẻ quá khích này sẽ được giao cho cảnh sát ngay tại sân để lấy thông tin cá nhân trước khi bị mời ra khỏi sân và bị cấm tới các sân vận động trong phần còn lại của EURO 2024.

HOÀNG HƯNG