Thể thao Công an Nhân dân qua nhiều giai đoạn đã đóng góp nhiều thành tích cho thể thao nước nhà tại nhiều đấu trường quốc tế. Trong dịp kỉ niệm 78 năm truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19-8-1945 / 19-8-2023), những người làm thể thao Công an Nhân dân đã và đang nỗ lực đào tạo ra nhiều HLV, VĐV để giành được thành tích tốt nhất.