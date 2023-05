U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Cân sức! (16 giờ, ngày 13-5)

U22 Indonesia thực sự là đối thủ rất đáng gờm, không chỉ với U22 Việt Nam mà kể cả U22 Thái Lan. Thế nên cuộc so tài ở trận bán kết 1 là rất cân sức, và thậm chí có thể bất phân thắng bại ở giờ đấu chính. Trận này không chỉ là cuộc đấu trí giữa hai Ban huấn luyện mà còn cả những thể hiện trên sân của các cầu thủ, nhất là cuộc đấu thể lực.

Xét về thể lực thì các cầu thủ Việt Nam có phần bất lợi khi nghỉ ít hơn đối phương 1 ngày. Dù vậy, tình hình cũng không đáng lo bởi trong trận gặp Thái Lan, HLV Troussier đã chủ động xáo trộn rất lớn ở đội hình xuất phát. Ông đã thay đến 8 cầu thủ so với trận gặp Malaysia và điều đáng mừng là tất cả đã thể hiện rất tốt. Dù không thắng được Thái Lan, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ cho thấy sự chuẩn bị của các em cả về tinh thần lẫn phong độ là rất đáng khen.

Có nhiều thay đổi, nhưng màn thể hiện quá tốt của Ngọc Thắng, Văn Khang… đang làm cho HLV Troussier an tâm hơn khi có nhiều lựa chọn cho đội hình xuất phát. Trên hết, lối chơi có đường nét rõ ràng, sự tự tin của các cầu thủ như đã nêu là điểm cộng rất ấn tượng dành cho ông Troussier. Điều đó phần nào tạo sự an tâm với hành trình của lứa cầu thủ này cho tương lai. Điểm nhấn chính là sự lạnh lùng cần thiết của các cầu thủ qua những thể hiện ở vòng đấu bảng, nhất là màn so tài với Thái Lan, không hề nao núng mà giữ vững thế trận tấn công rất rõ nét dù trong tình thế bị dẫn bàn.

Ở bên kia sân, Indonesia rõ ràng là rất mạnh. Đây là lứa cầu thủ mà LĐBĐ Indonesia đầu tư để làm chủ nhà VCK U20 World Cup 2023, thế nên chất lượng của đội hình này là miễn bàn rồi. Indonesia còn có nhiều ngày nghỉ hơn các cầu thủ Việt Nam. Nhưng khách quan mà nói, áp lực với Indonesia lúc này vẫn lớn hơn thầy trò HLV Troussier. Họ buộc phải đạt thành tích cao ở SEA Games 23 nhằm xoa dịu những thất bại trong thời gian qua, kể cả nỗi buồn bị mất quyền chủ nhà của VCK U20 World Cup 2023 sẽ vơi đi với người hâm mộ bóng đá nước này nếu như U22 Indonesia đạt thành tích tốt ở SEA Games 23.

Còn với cuộc so tài chiều 12-5, tôi cho là cân tài. Indonesia đang có sự hưng phấn cần thiết, họ có lực lượng đồng đều và chất lượng. Nhưng ở vòng bảng, đội bóng này chưa gặp đối thủ mạnh thực thụ. Trong khi đó U22 Việt Nam càng đá càng tiến bộ, nói cách nào đó, áp lực của thầy trò HLV Troussier cũng không quá lớn đâu. Theo tôi thì đây là cặp đấu cân sức, một kết quả hòa sau 90 nhiều khả năng xảy ra.

Chiều 12-5, đội tuyển U22 Việt Nam có buổi làm quen với mặt sân thi đấu của trận bán kết, sân Olympic. Dưới đây là những hình ảnh của buổi làm quen sân: