Tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên: Bơi lội Long An tự hào có tuyển thủ dự giải vô địch thế giới

Xuống nước là được thỏa sức đam mê

Ngày cuối của giải bơi trẻ vô địch quốc gia 2023, Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục thể hiện sự xuất sắc bản thân về nhất 200m hỗn hợp cá nhân (2’19”23, phá kỷ lục vô địch trẻ), 800m tự do (9’07”84) nhóm tuổi U18 qua đó đóng góp vào thành tích tổng 11 HCV cho đội bơi Long An năm nay. Sau những phút căng mình trên hồ bơi tại câu lạc bộ bơi-lặn Đà Nẵng, cô gái trẻ của thể thao Long An cười và bảo, mình hài lòng với thành tích đạt được lần này.

Võ Thị Mỹ Tiên đã là thành viên đội tuyển bơi Việt Nam. Thậm chí nếu có sự phân tích kỹ, ở giải bơi trẻ vô địch quốc gia năm nay, cô là nữ tuyển thủ sở hữu thành tích quốc tế tốt nhất. Sau khi Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo rời đội tuyển bơi Việt Nam, lứa tuyển thủ mới của bơi nữ có những cái tên như Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Lê Quỳnh Như, Lê Thu Thủy nhưng chắc chắn, Mỹ Tiên là người đang đạt những thành tích tốt nhất. Trong bộ sưu tập cá nhân của mình, Mỹ Tiên đã ba lần dự SEA Games và tại SEA Games 31 trên sân nhà, cô giành 2 HCB (1.500m tự do, 800m tự do), 1 HCĐ (400m tự do). Thi đấu SEA Games 32 mới đây, Mỹ Tiên đạt 2 HCĐ (400m tự do, 800m tự do). Không còn Ánh Viên ở đội tuyển bơi Việt Nam, hiện tại, Mỹ Tiên đang là tuyển thủ đạt nhiều huy chương SEA Games nhất cho bơi nữ Việt Nam.

“Tôi vẫn còn phải chuẩn bị thêm về chuyên môn. Tôi cần hoàn thiện hơn những lỗi nhỏ của mình như quay vòng, và một số kĩ thuật chuyên môn khác cũng như tốc độ khi thi đấu. Tôi còn nhiều điều phải học hỏi nên đừng gọi tôi là kình ngư, tôi vẫn là một VĐV bơi thôi”, Mỹ Tiên khiêm tốn chia sẻ.

Giống chúng bạn, Mỹ Tiên cho biết mình đam mê với nước. Do thế, được xuống hồ bơi tập luyện và thi đấu là điều cô rất thích thú. “Tôi giống như các bạn cùng lứa là được tuyển chọn tập thể thao trong lúc đi học và may mắn được chọn vào môn bơi. Tập từ từ, tôi thấy thích môn thể thao này và gắn bó tới bây giờ”. Mỹ Tiên chia sẻ thêm.

Hỏi những người của thể thao Long An về nữ tuyển thủ có gương mặt xinh xắn này, mọi người đều cho biết Tiên là người luôn hòa đồng với mọi người cũng như có tính tập thể tốt trong tập luyện, thi đấu. Ngoài ra, nữ tuyển thủ nhận sự đánh giá của ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam rằng đây là người có ý thức kỷ luật, có sự quyết tâm mỗi khi tranh tài.

Mỹ Tiên người quê vùng Tân Lập, Tân Thạnh (Long An). Gia đình cô không có ai theo nghiệp thể thao và làm công việc thuần nông. Cơ duyên tới với thể thao của Mỹ Tiền là năm đang học tiểu học (lúc 10 tuổi), Tiên được HLV tại trường năng khiếu thể thao Long An phát hiện ra rồi mời về tập luyện. Tập thử, dần mê riết với bơi (như Mỹ Tiên chia sẻ ở trên) và quan trọng là, gia đình Mỹ Tiên ủng hộ con gái theo sự nghiệp VĐV chuyên nghiệp. Tài năng của Mỹ Tiên cứ thế được phát triển qua thành tích huy chương từng giải từ cấp độ trẻ cho tới giải vô địch quốc gia. Năm 2019, ở tuổi 14, Mỹ Tiên đã được dự SEA Games 30 tại Philippines. Ba năm sau, cô có huy chương ở SEA Games 31 rồi tiếp tục đạt thành tích tại SEA Games 32.

Nỗ lực trong mọi giải đấu

Năm ngoái, Thể thao Long An chỉ giành được 5 tấm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc. Đáng ghi nhận, Mỹ Tiên góp công vào 4 tấm HCV trong số đó (vô địch 200m ếch nữ, 800m tự do nữ, 1.500m tự do nữ, tiếp sức 4x200m tự do nữ). Chắc chắn, kết quả trên là điều người làm nhà quản lý thể thao Long An đánh giá cao nỗ lực do Mỹ Tiên cùng đội bơi Long An đang làm được.

“Với cá nhân tôi, tôi luôn nỗ lực trong từng giải mình tham dự. Giải nào với mình cũng có ấn tượng tại vì tất cả thành tích tôi giành được để mang niềm tự hào cho đơn vị Long An và khi ở đội tuyển quốc gia là mang vinh quang về cho tổ quốc. Tôi luôn hết mình để cống hiến chuyên môn trên đường đua xanh. Trước đây và bây giờ, tôi vẫn đặt mục tiêu của mình là luôn cố gắng hết khả năng của bản thân. Để làm được điều đó thì phải tập luyện tốt theo sự huấn luyện của các thầy rồi ra thi đấu cọ xát học hỏi, tích lũy trước các VĐV đối thủ”, Mỹ Tiên trao đổi thêm.

Mỹ Tiên từng là thành viên được bơi Việt Nam cử tập huấn dài ngày tại Hungary trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31 và SEA Games 32. Bây giờ, cô đã vượt chuẩn để có suất dự giải bơi vô địch thế giới 2023 (thi đấu cuối tháng 7 tại Nhật Bản). Ở tuổi 17 (sinh năm 2006), Mỹ Tiên còn nhiều thời gian phía trước để hoàn thiện bản thân để phát triển đạt các kết quả cao nhất tại Đông Nam Á và tìm một cơ hội thăng hoa ở châu Á. Mỹ Tiên trải lòng, “được dự giải vô địch thế giới 2023 là vinh dự cho tôi. Tôi tham gia với một tâm thế cố gắng hết mình để đạt thông số chuyên môn tốt nhất của bản thân”.