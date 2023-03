Trần Xuân Thảo mang về chiến thắng đầu tay cho TPHCM Vinama

Sau khi mất chiếc Áo đỏ lẫn Áo xanh, đội đua Thái Lan quyết tâm giữ danh hiệu còn lại chiếc Áo vàng cho Batriya Chanipom trong chặng 8 từ Phan Thiết đi Lagi dài 111 km. Họ chấp nhận tập trung đội hình làm đầu máy kéo kiểm soát tốc độ để hoá giải những đợt tấn công của các tay đua có khả năng tranh chấp. Chính vì thế, diễn biến đường đua dường như chỉ còn hấp dẫn ở cuộc chiến Áo xanh khi Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương) đang dẫn Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) 9 điểm.

Mặc dù khoảng cách chỉ là 9 điểm nhưng đây vẫn được xem là con số khó san bằng khi Bùi Thị Quỳnh đi theo Nguyễn Thị Thu Mai như hình với bóng. Phát pháo tấn công ở điểm Sprint đầu tiên tìm cơ hội, nhưng Nguyễn Thị Thu Mai chỉ về nhì - rút thua Bùi Thị Quỳnh khiến khoảng cách được nới rộng lên 11 điểm. Chắc có lẽ thấy khó lật đổ được Bùi Thị Quỳnh, nên đội Tập đoàn Lộc Trời không còn tấn công mạnh mẽ trong khoảng thời gian còn lại.

Với một thế trận Thái Lan đang muốn giữ Áo vàng, Biwase Bình Dương tìm sự an toàn cho chiếc Áo xanh, nên cả hai đội mạnh này đã thả cho một tốp các tay đua không còn khả năng tranh chấp tấn công thoát đi nhằm phá giờ thưởng và điểm thưởng. Không có sự phản kháng từ các đội tranh chấp khác, hai gái Trần Xuân Thảo (TPHCM) và Trần Thị Thuý Vân (Thanh Hóa) tận dụng cơ hội thoát đi ở phía trên. Trong 2 km cuối khi về đích có 1 con dốc, Trần Xuân Thảo nhấn mạnh bàn đạp tăng tốc bỏ lại người bạn đồng hành, đi solo một mình về đích mang về chiến thắng đầu tiên cho đội TPHCM Vinama.

Đúng 19 giây sau, Trần Thị Thuý Vân ung dung vượt qua đích về nhì để tạo dấu ấn cho xe đạp Thanh Hoá trong lần đầu tiên tham dự giải. Một kết quả đáng khích lệ cho đội đua còn non trẻ trong bước đường phát triển ở phía trước. 2 phút 15 giây sau, tay đua Trần Thị Thuỳ Linh (Gạch PB Con Voi Bình Dương) rút thắng nhóm 2 về hạng 3.

Do các đối thủ mạnh ghìm nhau về trong tốp 3, cục diện trong bảng tổng sắp sau 8 chặng không có gì thay đổi. Tay đua Batriya Chanipom vẫn giữ Áo vàng, Bùi Thị Quỳnh mặc Áo xanh, Nguyễn Thị Thu Mai mặc Áo đỏ và Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama) mặc Áo trắng. Đội chủ giải Biwase Bình Dương đứng đầu giải đồng đội với khoảng cách 1 phút 10 giây so với Tập đoàn Lộc Trời và 3 phút 43 giây so với Thái Lan.

Ngày mai 16-3, đoàn đua chạy chặng 9 từ Lagi đi Vũng Tàu đường dài 115 km.