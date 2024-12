Trận derby Everton và Liverpool tại Goodison Park bị hoãn do cơn bão Darragh

Trận đấu Premier League vào thứ Bảy giữa Everton và Liverpool đã bị hoãn do lo ngại về an toàn trong cơn bão Darragh. Quyết định này được đưa ra sau sự gián đoạn giao thông hàng loạt do Bão Darragh gây ra. Một cảnh báo thời tiết màu hổ phách đã được ban hành tại Merseyside vào sáng thứ Bảy.

Trận Everton và Liverpool chưa biết sẽ tổ chức vào lúc nào

Những hoạt động thể thao ngoài trời đều phải dừng lại

Cơ quan Khí tượng đã ban hành cảnh báo thời tiết màu đỏ và vàng, với các viên chức khuyến cáo không nên tham gia các hoạt động ngoài trời không cần thiết. Các điều kiện khắc nghiệt đã gây ra hiệu ứng domino, làm gián đoạn các trận đấu, sự kiện đua ngựa và các cuộc tụ tập công cộng. Với sức gió giật lên tới hơn 70 dặm/giờ ở một số khu vực, ban tổ chức đã ưu tiên sự an toàn của công chúng và VĐV.

Tại xứ Wales, bóng đá và bóng bầu dục đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trận đấu vô địch giữa Cardiff City và Watford đã bị hủy do cơn bão, cùng với các trận đấu địa phương khác được coi là không an toàn để tiếp tục.

Một môn thể thao nổi tiếng ở Anh là đua ngựa cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Các sự kiện nổi bật như Boylesports Becher Chase của Aintree và ngày đua ngựa Christmas Party của Chepstow bị hủy bỏ. Tại Aintree, gió giật đã làm hỏng cơ sở hạ tầng đường đua vào sáng sớm thứ Bảy, trong khi Chepstow đã hủy bỏ sự kiện của họ với lý do điều kiện nguy hiểm và dự báo thời tiết ảm đạm trong phần còn lại của ngày.

Ngoài thể thao, cơn bão đã ảnh hưởng đáng kể đến giao thông, với các mạng lưới giao thông đang phải vật lộn để ứng phó. Dịch vụ tàu hỏa ở một số khu vực của Anh và Xứ Wales đã bị gián đoạn do các mảnh vỡ trên đường ray, và lịch trình các chuyến bay phải đối mặt với sự chậm trễ khi các hãng hàng không phải vật lộn với thời tiết khắc nghiệt. Tình hình cũng dẫn đến việc đóng cửa các địa điểm ngoài trời, làm tăng thêm sự hỗn loạn của cuối tuần.

Chính quyền thông báo hủy trận derby vùng Merseyside

Quyết định hoãn trận đấu, trận derby Merseyside Premier League cuối cùng diễn ra tại Goodison Park, được đưa ra bởi chính quyền chứ không phải hai CLB.

Một tuyên bố của Liverpool có đoạn: "Liverpool FC có thể xác nhận trận đấu Ngoại hạng Anh hôm nay với Everton tại Goodison Park, dự kiến ​​bắt đầu lúc 12:30 chiều, đã bị hoãn. Nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt và gió lớn, cũng gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng về giao thông trong và xung quanh Merseyside.

“Sau cuộc họp của Nhóm cố vấn an toàn sáng nay tại Goodison Park, có sự tham dự của các quan chức từ cả hai CLB, cũng như đại diện của Cảnh sát Merseyside và Hội đồng thành phố Liverpool, đã quyết định rằng do nguy cơ đối với an toàn trong khu vực địa phương và cảnh báo gió mạnh màu hổ phách vẫn có hiệu lực cho đến 6 giờ sáng Chủ Nhật, trận đấu hôm nay sẽ bị hoãn lại vì lý do an toàn.

“Chúng tôi hiểu rằng điều này sẽ khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng, nhưng sự an toàn của người hâm mộ, nhân viên và cầu thủ là vô cùng quan trọng. Thông tin liên quan đến ngày thi đấu được sắp xếp lại, bao gồm cả việc bán vé, sẽ được công bố kịp thời”.

Trong khi đó, Everton cũng viết: “Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra và cảm ơn người hâm mộ đã thông cảm. Mặc dù chúng tôi hiểu rằng điều này sẽ khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng, nhưng sự an toàn của người hâm mộ, nhân viên và cầu thủ là vô cùng quan trọng.

“Thông tin liên quan đến ngày thi đấu được sắp xếp lại sẽ được công bố kịp thời.

“Tất cả vé đã mua cho trận đấu ban đầu sẽ vẫn có giá trị cho trận đấu được sắp xếp lại”.

HOÀNG HÀ