Trận cầu đặc biệt của cựu cầu thủ Bình Định ở TPHCM

Nhận lời mời từ đội Cựu SV trường Khoa học Tự Nhiên, đội cựu cầu thủ Bình Định đã vào TPHCM thi đấu giao hữu vào chiều 31-10 trên sân vận động Hoa Lư.

Đội hình của cựu cầu thủ Bình Định tập trung lứa cầu thủ khoác áo đội bóng đất Võ kể từ khi gia nhập bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ đầu thập niên 2000. Đó là những Nguyễn Công Long, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Quang, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Mậu Thìn, Lê Thanh Phương, Tô Vĩnh Lợi, Nguyễn Văn Tâm,…

Ngoài dàn cựu cầu thủ đội bóng đất Võ, sân Hoa Lư chiều 31-10 còn có sự xuất hiện của nhiều cựu cầu thủ, HLV tại TPHCM cũng đến chung vui như Lê Quang Ninh – cựu HLV CLB Công an TPHCM, Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Hồng Phẩm – cựu HLV đội Cảng Sài Gòn, Trần Thịnh - Cựu cầu thủ Sở Công Nghiệp, Phan Bá Hùng – cựu cầu thủ CLB Công an TPHCM… Các anh đến dự khán trận đấu còn để chia vui, chúc mừng HLV Dương Ngọc Hùng nhân ngày sinh nhật của ông.

Sinh nhật năm nay của thủ môn Dương Ngọc Hùng, huyền thoại bóng đá Bình Định khá đặc biệt khi được tổ chức xa nhà, nhưng thật ấm lòng khi có sự quy tụ của nhiều học trò, bạn bè, cựu đồng nghiệp đã từng một thời cùng nhau cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Thay mặt toàn đội, ông Hùng đã gởi lời cảm ơn đội Cựu SV trường Khoa học Tự Nhiên đã tổ chức trận đấu, cũng như chương trình liên hoan sau trận đấu.

Thời gian qua, Chi hội cựu cầu thủ Bình Định là một trong những Chi hội hoạt động ổn định. Ngoài việc tổ chức họp mặt thăm hỏi, thi đấu giao lưu thường xuyên, các anh còn tham dự các giải cựu cầu thủ do Liên Chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam tổ chức trong đội hình đội Trường Sơn. Ông Dương Ngọc Hùng hiện cũng là Phó chủ tịch Hội cựu cầu thủ bóng đá Bình Định.

Những hình ảnh của trận đấu giao hữu:

Đội Cựu cầu thủ Bình Định do ông Lê Trọng Tuấn (áo xám) làm HLV trưởng, vào TPHCM trên nhiều phương tiện máy bay, xe... hợp cùng nhiều cựu cầu thủ đang sinh sống, làm việc tại TPHCM đã có buổi hội ngộ thật đáng nhớ.

Lãnh đội và thủ quân hai đội Cựu cầu thủ Bình Định và Cựu SV KHTN chụp hình lưu niệm trước trận đấu.

HLV Dương Ngọc Hùng cùng các học trò, đàn em đều là thủ môn tài danh của bóng đá Việt Nam, từ trái sang: Tô Vĩnh Lợi, Nguyễn Văn Cường, Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Hồng Phẩm, Trần Minh Quang.

Ngày 31-10 cũng là ngày sinh nhật của ông Lê Quang Ninh (thứ hai từ trái sang). Ông là cựu cầu thủ Cảng Hải Phòng, cựu trợ lý HLV Công an TPHCM.

Toàn đội Bình Định qua nhiều thế hệ hội tụ trong trận cầu đặc biệt.

Hai đội sau trận "lượt đi" tại Quy Nhơn đã tái ngộ chiều 31-10.

Lê Thanh Phương, cựu tiền vệ tài hoa và đa năng của đội bóng đất Võ

Vua phá lưới Cúp quốc gia 1994 Công Long và đàn em Văn Tâm thuộc thế hệ cầu thủ đầu tiên của Bình Định khi giành vé thăng hạng Chuyên nghiệp vào năm 2001.

Xuân Anh từng có thời gian khoác áo Bình Định, sau này chuyển sang đá cho Quân khu 7 cũng có những giây phút ngọt ngào bên đồng đội cũ

Cựu trung vệ Văn Tâm lừng lẫy một thời trong màu áo Công an Nghĩa Bình (cũ) đối đầu tiền đạo Anh Triết có duyên ghi bàn của đội KHTN.

Thủ môn Minh Quang 490 phút liên tiếp không thủng lưới ở SEA Games 1999 và 399 phút giữ sạch lưới tại Tiger Cup 2000 (nay là ASEAN Cup) trao quà lưu niệm với đội bạn tình thương mến thương.

QUỐC CƯỜNG - Ảnh: DŨNG PHƯƠNG