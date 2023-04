TPHCM thành công đánh chiếm Áo cam của An Giang

Sau bao ngày nỗ lực tấn công vào sự thống trị của An Giang, cuối cùng TPHCM đã thành công khi đánh bật chiếc Áo cam, đồng thời thu ngắn khoảng cách thời gian đồng đội trong chặng 14 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á diễn ra sáng nay.

Chặng 14 chạy từ Nha Trang đi Phan Rang được dự báo khá hấp dẫn khi các tay đua phải chinh phục cung đường đèo Vĩnh Hy với nhiều con dốc lên xuống.

Vẫn như các chặng đua trước có đường đèo, cuộc chơi vẫn là màn trình diễn của các tay đua ngoại binh nhờ vào thể lực và trình độ vượt trội so với các tay đua trong nước. Sau nhiều ngày tấn công bất thành, đội quân của HLV Đỗ Thành Đạt tiếp tục phát pháo ngay khi bước vào chân đèo Vĩnh Hy.

Với mục đích tấn công toàn diện, hai ngoại binh của TPHCM) Igor Frolov (TPHCM Vinama) và Vladislav Duininov (TPHCM New Group) gia tăng tốc độ trên những con dốc khiến 9/10 các tay đua bị rớt lại. Ngay cả ngoại binh từng được xem đi đèo tốt nhất Việt Nam trước đây từng mặc Áo vàng Cúp Truyền hình Loic (Dược Domesco Đồng Tháp) cũng bị bỏ lại. Chỉ có các ngoại binh khác như: Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời), Javier (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Baasankhuu (Đồng Nai) trụ lại được.

Nếu như các chặng đèo trước, không có tay đua trong nước nào đeo được các “Anh Tây” trên đường đèo thì ngày hôm nay, 4 tay đua: Nguyễn Thắng (TPHCM Vinama), Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai) và chiếc Áo trắng (Quân khu 7) vẫn theo được tốc độ của nhóm 1 là điều đáng mừng cho xe đạp Việt Nam. “Có làm có ăn”, tay đua Igor Frolov tiếp tục ung dung cán đỉnh đèo đầu tiên để vững chắc danh hiệu Vua leo núi trước lối chơi Fair play của đối trực tiếp Petr Rikunov.

Do tay đua đang giữ chiếc Áo cam Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời) rơi lại ở nhóm 2, trong khi Nguyễn Thắng đang thất thế hơn 55 giây đang ở tốp đầu, các tay đua TPHCM đã hợp lực cùng với đội Đồng Nai kéo mạnh. Ngoài mục đích đánh chiếm Áo cam, TPHCM còn muốn thâu ngắn khoảng cách đồng đội với An Giang do lợi hơn 1 quân ở tốp đầu.

Với diễn biến như thế này, rõ ràng An Giang đang rơi vào thế bất lợi cùng với Domesco Đồng Tháp không có quân nào ở trên. Cả hai đội An Giang và Đồng Tháp cùng hợp sức tăng tốc ở nhóm 2 tạo nên sự đuổi bắt khá hấp dẫn đối với tốp 1. Tuy nhiên, tốp 1 với sức lực của nhiều ngoại binh, khoảng cách ngày càng tăng dần từ 1 phút lên thành 1 phút 43 giây về đến đích.

Với sức mạnh và nằm trong thế không làm việc nhiều ở tốp đầu, tay đua Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời) vượt qua Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai) về nhất chặng.

Tuy không có thành tích tốt trong 3 hạng đầu, nhưng đây là ngày thi đấu quá thành công với đội đua TPHCM. Không chỉ Igor Frolov gia tăng thêm khoảng cách điểm Áo đỏ, họ còn lật đổ được An Giang chiếm lấy chiếc Áo cam dành cho tay đua VIệt Nam xuất sắc nhất nhờ tay đua Nguyễn Thắng ở tốp đầu. Ngoài ra, Tập đoàn Lộc Trời vẫn đứng đầu giải đồng đội sau 13 chặng, nhưng họ đã bị TPHCM Vinama thu ngắn cách biệt từ 3 phút 5 giây xuống còn 1 phút 24 giây. Với khoảng này, cuộc đua sẽ còn hấp dẫn ở cuộc chiến đồng đội trong thời gian sắp tới.

Không chỉ Nguyễn Thắng, tay đua Phạm Lê Xuân Lộc cũng chơi quá xuất sắc khi có mặt trong tốp đầu để bảo vệ được chiếc Áo trắng, đồng thời gia tăng khoảng cách với đối thủ Lê Hải Đăng lên 8 phút 10 giây. Về nhì chặng, Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục mặc chiếc Áo vàng và Áo xanh sau 14 chặng.

Ngày mai, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình – Tôn Đông Á 2023 chạy chặng 15 từ Phan Rang đi Đà Lạt (126 km). Đây được xem là chặng đua quan trọng nhất còn lại trong lộ trình năm nay khi các tay đua chinh phục 2 ngọn đèo Ngoạn Mục và Mimosa.