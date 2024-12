TPHCM: Phát triển phong trào thể thao cho quần chúng, nhân dân

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: THANH TÙNG

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

TPHCM là một trong những trung tâm văn hoá, thể thao hàng đầu của cả nước với đa dạng các hoạt động xuyên suốt năm 2024. Nổi bật trong năm là mục tiêu "Mỗi người dân TPHCM được hỗ trợ hướng dẫn tập luyện miễn phí chương trình cơ bản ít nhất 1 môn TDTT, 1 loại hình nghệ thuật...", đã được Sở VH-TT TPHCM chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản. Các loại hình thể thao đa dạng được hướng dẫn miễn phí cho hơn 104.288 người tham gia tập luyện, ở nhiều môn như: võ tự vệ, bơi, bắn cung, điền kinh, taekwondo, muay, yoga, chèo thuyền...

Các thành tích của đội tuyển thể thao TPHCM được báo cáo tại hội nghị. Ảnh: THANH TÙNG

Trong năm vừa qua, ngành thể thao TPHCM còn đẩy mạnh công tác phát triển các môn thể thao mới (thể thao giải trí, thể thao biểu diễn, thể thao mạo hiểm) như: pickleball, teqball, thể thao điện tử, câu cá thể thao, thuyền súp, thuyền buồm, hockey...Thành phố đã thành lập nhiều đội tuyển thể thao giải trí mới từ các hoạt động phong trào để tham dự các giải quốc tế và giành thành tích đáng khích lệ.

Ở khía cạnh thành tích cao, nhiều VĐV xuất sắc của thành phố đã và đang khẳng định vị trí, tên tuổi ở nhiều đẳng cấp khác nhau trên đấu trường thể thao trong nước và quốc tế. Trong năm 2024, thành tích tại các giải quốc gia mà những đội tuyển TPHCM đạt được: 1.440 HCV, 1.174 HCB, 1.293 HCĐ (Tăng 28% so với năm 2023, năm 2023 đạt tổng cộng 3.051 huy chương). Trong khi thành tích tại các giải quốc tế là 184 HCV, 121 HCB và 93 HCĐ. Đáng chú ý, tại Paralympic Paris 2024 tại Pháp, các tuyển thủ TPHCM xuất sắc mang về 1 HCĐ ở môn cử tạ.

Tuy nhiên vẫn còn đó những hạn chế mà ngành thể thao TPHCM phải đối mặt và nhanh chóng đề ra phương hướng giải quyết. Hiện trạng cơ sở vật chất của ngành văn hóa và thể thao thành phố đã xuống cấp, trang thiết bị tập luyện biểu diễn và thi đấu cần được đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới. Nhiều dự án công trình, khu liên hợp thể dục thể thao chưa được đầu tư mới, đúng mức.

Các bộ môn thể thao khi thực hiện hồ sơ đi tập huấn, thi đấu nước ngoài cần trình xin chủ trương của UBND TPHCM đã phát sinh nhiều vấn đề về thời gian. Do đó, nhiều bộ môn đã không thể tham dự các giải do việc giải quyết hồ sơ mất nhiều thời gian. Thêm một khó khăn phát sinh là hiện nay chưa có Thông tư hướng dẫn cụ thể đối với một số bộ môn thể thao như poker, bowling, Muay, Pickleball...dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thể thao này, do đó dễ tiềm ẩn phát sinh vi phạm pháp luật, tệ nạn cờ bạc.

Nhiệm vụ phát triển TDTT trong năm 2025 sẽ dựa trên 2 trụ cột: thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao. Ảnh: THANH TÙNG

Năm 2025 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đây là sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, đánh dấu một giai đoạn mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, năm 2025 là năm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sở VH-TT TPHCM đã đề ra 10 nhiệm vụ, phương hướng năm 2025. Trong đó, nhiệm vụ phát triển TDTT sẽ dựa trên 2 trụ cột: thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài thể thao từ nhiều nguồn, đặc biệt là từ các giải thể thao học sinh. Phối hợp điều hành và tổ chức hệ thống giải thể thao quốc gia và quốc tế năm 2025 theo chỉ tiêu đề ra. Hoàn thiện thủ tục và hệ thống thiết chế, trang thiết bị thể thao để đăng cai tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 - 2026.

Đơn vị, cá nhân nhận khen thưởng từ thành phố. Ảnh: THANH TÙNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tập thể cán bộ, người lao động ngành VHTT thành phố đạt được trong năm qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị ngành VHTT thành phố rà soát, chú trọng phát triển thể thao thành tích cao song song với việc phát triển thể thao cho mọi người. Chủ động phối hợp với các đơn vị phát hiện và bồi dưỡng nhân tài thể thao từ nhiều nguồn, đặc biệt từ các giải thể thao học sinh.

NGUYỄN ANH