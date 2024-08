TPHCM gặp Bà Rịa Vũng Tàu ở trận ra quân VCK U15 quốc gia 2024

U15 Bà Rịa Vũng Tàu (áo trắng) sẽ là thử thách đầu tiên với các cầu thủ TPHCM ở trận ra quân

Tham dự VCK có 12 đội, chia làm 3 bảng (mỗi bảng 4 đội). Hai đội đứng nhất, nhì của các bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng tứ kết, các đội thắng sẽ lần lượt vào đến bán kết và chung kết. Theo kết quả bốc thăm bảng A gồm các đội: PVF, Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai. Bảng B có sự góp mặt của CLB TPHCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Thể Công Viettel, Quảng Ngãi. Trong khi đó, ở bảng C gồm HAGL, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Long An tranh vé đi tiếp.

Bảng C được xem là bảng đấu “tử thần” của giải năm nay khi có đội Á quân SLNA và đội hạng Ba năm ngoái là HAGL. Ngoài ra, Long An vốn là đại diện rất mạnh của khu vực phía Nam. Trong khi đó, Thanh Hóa trở lại giải U15 sau nhiều năm vắng bóng. Sự đầu tư từ địa phương và doanh nghiệp giúp HLV Đỗ Trọng Hải có trong tay dàn cầu thủ chất lượng. Họ xếp thứ nhì tại vòng loại bảng B và chỉ thua duy nhất 1 trận trước PVF.

U15 SLNA và Viettel nằm trong nhóm ứng viên vô địch tại VCK năm nay

Bảng B được xem là bảng đấu cân bằng nhất. Ngoài TC Viettel nổi bật ở các sân chơi trẻ, các đội Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ngãi và TPHCM có thực lực cân bằng nhau. Việc dự đoán kết quả các trận đấu là thử thách với người hâm mộ và giới chuyên môn. Một trận hòa cũng khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường.

Trong khi đó, bảng A từng chứng kiến một Đồng Nai làm nên bất ngờ khi loại cả Bình Dương và Bình Phước để vào VCK. PVF và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội là hai trong số các đội đầu bảng và bất bại tại vòng loại. Trận đối đầu giữa các đại diện phía Bắc quyết định rất nhiều đến kịch bảng của bảng này.

Giải đấu diễn ra từ ngày 31-8-2024 đến ngày 12-9-2024 tại sân vận động PVF Hưng Yên.

Lịch thi đấu VCK U15 quốc gia 2024

CAO TƯỜNG