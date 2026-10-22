Barcelona và PSG nằm trong danh sách tốp 10 CLB nợ nhiều nhất thế giới. Ảnh: THX

Bóng đá hiện đại thường gắn liền với các ngôi sao có mức thu nhập hàng triệu USD mỗi tuần. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng của ngành công nghiệp bóng đá là thực tế cay đắng khi nhiều CLB lớn trên thế giới đang chìm trong khủng hoảng tài chính và gánh khoản nợ khổng lồ.

Theo các báo cáo tài chính mới nhất của Planet Football, chi phí hoạt động của các CLB hàng đầu đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây. Các cơ quan quản lý độc lập cũng lưu ý rằng phần lớn các CLB ở những giải hàng đầu châu Âu đang chịu thua lỗ về chi phí vận hành hàng ngày, khiến họ phụ thuộc rất nhiều vào các khoản vay và đầu tư nước ngoài để duy trì hoạt động.

Barcelona dẫn đầu danh sách nợ

Gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha Barcelona đứng đầu danh sách CLB nợ nhiều nhất thế giới, ước tính khoảng 2,28 tỷ bảng Anh

Khó khăn tài chính của Blaugrana bắt nguồn từ sự quản lý yếu kém của ban lãnh đạo trước đây, việc chi đậm để mua những cầu thủ như Philippe Coutinho, Ousmane Dembele và Antoine Griezmann, cùng với quỹ lương tăng tới 61%.

Tình hình tài chính của Barcelona càng xấu đi do tác động của đại dịch COVID-19 và chi phí ngày càng tăng của dự án cải tạo sân Camp Nou. Việc chậm tiến độ xây dựng sân khiến Barcelona mất đi nguồn thu đáng kể từ các trận đấu trên sân nhà, buộc ban lãnh đạo phải áp dụng nhiều biện pháp kinh tế khác nhau như bán bản quyền phát sóng truyền hình trong tương lai.

Tottenham và Man United

Tại Anh, Tottenham Hotspur là CLB nợ nhiều thứ hai ở Ngoại hạng Anh do chi phí xây sân Tottenham Hotspur lên tới 1,2 tỷ bảng, với khoản nợ ròng 831,2 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, Spurs đang bắt đầu gặt hái thành quả từ doanh thu thương mại và các sự kiện ngoài bóng đá để hỗ trợ tài chính.

Man United lại ở tình thế khác, với khoản nợ lên tới 1,15 tỷ bảng Anh. Không giống Spurs và Barcelona vay nợ để xây sân mới, khoản nợ của Quỷ Đỏ bắt nguồn từ thương vụ gia đình Glazer mua lại CLB năm 2005, khi khoản vay mua CLB được thế chấp bằng chính tài sản của Man United.

Gánh nặng lãi vay của Man United đã lên tới hơn 852 triệu bảng, trong khi gia đình Glazer tiếp tục rút cổ tức từ CLB. Việc Man United liên tục không giành được vé dự Champions League và những thương vụ mua cầu thủ đắt đỏ nhưng hiệu quả thấp khiến tình hình tài chính của đội chủ sân Old Trafford ngày càng đáng lo ngại.

Bên cạnh Man United, Chelsea cũng bị giám sát chặt chẽ sau khi báo cáo khoản lỗ trước thuế lên tới 262,4 triệu bảng. Trên thực tế, BlueCo, công ty mẹ của Chelsea, hiện được ghi nhận có tổng nợ hợp nhất lên tới 1,39 tỷ bảng Anh.

Các CLB hàng đầu châu Âu khác như Inter Milan, AS Roma, Juventus, Arsenal, Liverpool và Paris Saint-Germain cũng nằm trong tốp 10 CLB có khoản nợ khổng lồ. Hiện tượng này là tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng cho ngành công nghiệp bóng đá toàn cầu về việc cần thận trọng hơn trong việc duy trì cân bằng tài chính.

Danh sách 10 CLB nợ nhiều nhất thế giới:

Paris Saint-Germain (PSG) - 231,7 triệu bảng Anh

Chelsea - 262,4 triệu bảng (Công ty mẹ BlueCo nợ 1,39 tỷ bảng)

Liverpool - 285 triệu bảng Anh

Juventus - 286,8 triệu bảng Anh

Inter Milan - 336 triệu bảng Anh

AS Roma - 348,4 triệu bảng Anh

Arsenal - 426,9 triệu bảng Anh

Tottenham Hotspur - 831,2 triệu bảng Anh

Man United - 1,15 tỷ bảng Anh

FC Barcelona - 2,28 tỷ bảng Anh

PHẠM QUANG