Tìm ra 5 nhà vô địch GMA Thần võ Việt Nam

Tối ngày 7-12 tại khu nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã diễn ra loạt trận chung kết giải đấu Gods Of Martial Arts (GMA) | Thần Võ Việt Nam với tâm điểm là 5 trận tranh đai để tìm ra các nhà vô địch Thần võ Việt Nam.

GMA Thần võ Việt Nam kết thúc vào cuối tuần qua với những cuộc so tài hấp dẫn

5 cái tên xuất sắc nhất ở 5 hạng cân của giải là Lê Huy Hoàng – –hạng Hổ mang (55kg), Lưu Đức Mạnh – hạng Kim kê (57kg), Mùi Trọng Vinh hạng Chim ưng (59kg), Nguyễn Tiến Long hạng Hắc báo (63kg) và Nguyễn Trung Hải hạng Mãnh hổ (68kg) lần lượt lên đài thách đấu trước 5 nhà vô địch được đặc cách từ Dragon Fight League 2023 mùa trước gồm Nguyễn Hoàng Thạch, Bùi Trường Sinh, Trần Trọng Kim, Nguyễn Vũ Phương Hoài và Hà Thế Anh.

Ở trận chung kết đầu tiên hạng cân Hổ Mang là màn đụng độ giữa Lê Huy Hoàng của PFC Phú Quốc với Nguyễn Hoàng Thạch của Võ đường Liên Phong MMA. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Nguyễn Hoàng Thạch với sự tự tin vốn có đã sớm khiến cho Lê Huy Hoàng rơi vào thế bị động sau những pha áp đảo cùng những pha ra đòn uy lực và chính xác. Cho dù đã cải thiện phần nào khả năng phòng thủ ở các hiệp tiếp theo, song Lê Huy Hoàng ở trận đấu này vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp đảo đối thủ, do phần lớn thời gian trận đấu anh bị Nguyễn Hoàng Thạch lấn át. Càng về cuối trận mạch tấn công của Lê Huy Hoàng suy giảm nghiêm trọng. Một phần do thể lực bị bào mòn, phần còn lại cũng do chính đối thủ Nguyễn Hoàng Thạch đã xuất sắc trong việc chế ngự và làm chủ hoàn toàn trận đấu. Sau cùng các giám định đồng thuận với chiến thắng tuyệt đối dành cho Nguyễn Hoàng Thạch của Võ đường Liên Phong cùng chiếc đai vô địch hạng cân Hổ Mang.

Khán giả mãn nhãn với những cuộc so tài quyết liệt ở cả 5 cặp đấu

Ở trận đấu thứ 2 là cuộc đụng độ ở hạng cân Mãnh Hổ giữa nhà vô địch Hà Thế Anh của Raptor MMA với Nguyễn Trung Hải của The Eagle Fight Team. Với lợi thế là thể hình và chiều cao đã giúp Hà Thế Anh nắm bắt được thời cơ, tạo khoảng cách và liên tục tung ra những pha lên gối đầy uy lực. Sau cùng khi hiệp 1 mới chỉ trôi qua được 2 phút thì Hà Thế Anh đã tận dụng tốt cơ hội để kết liễu Nguyễn Trung Hải sau những seri đòn đẹp mắt, để qua đó giúp Hà Thế Anh đem về thêm đai Thần võ Việt Nam ở hạng cân Mãnh Hổ – đây cũng là chiếc đai thứ hai trong sự nghiệp của Hà Thế Anh có được trong hai năm vừa qua.

Ở 3 trận đấu còn lại ghi đậm dấu ấn từ những chiến thắng cực kỳ ấn tượng tới từ các võ sĩ sở hữu bộ kỹ năng toàn diện. Hạng Kim Kê chào mừng nhà vô địch Bùi Trường Sinh của Võ đường Liên Phong sau khi thắng thuyết phục Lưu Đức Mạnh của No.1 Muay Club; Một đại diện khác của No.1 Muay Club là Mùi Trọng Vinh tiếp tục để lại cảm tình với khán giả khi vượt qua “Kim mao sư Vương” Trần Trọng Kim của PFC Phú Quốc trong một trận đấu không khoan nhượng; Cuối cùng ở hạng cân Hắc Báo, Nguyễn Tiến Long của Raptor MMA đòi nợ không thành khi lần thứ 2 liên tiếp để thua Nguyễn Vũ Phương Hoài của Võ đường Liên Phong sau khi cả hai võ sĩ đã cống hiến 5 hiệp đấu đầy kịch tính.

Như vậy kết thúc đêm chung kết Gods Of Martial Arts (GMA) | Thần Võ Việt Nam mùa 1. BTC đã tìm ra được 5 nhà vô địch của giải gồm: Nguyễn Hoàng Thạch (Hắc Báo); Bùi Trường Sinh (Kim Kê); Mùi Trọng Vinh (Chim Ưng); Nguyễn Vũ Phương Hoài (Hắc Báo) và Hà Thế Anh (Mãnh Hổ).

Đánh giá lại suốt quá trình diễn ra giải đấu, võ sư Johnny Trí Nguyễn – Tổng đạo diễn Thần võ Việt Nam nhấn mạnh: “GMA sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa về mọi mặt để đáp lại tình yêu của khán giả và tinh thần chiến đấu cống hiến hết mình cũng các võ sĩ. Năm 2025, những sự kiện GMA sẽ càng thêm hấp dẫn, và chúng tôi hi vọng có thể đóng góp năng lực và sự quyết tâm của mình vào ngành thể thao, văn hóa và giải trí của đất nước”.

Theo lịch thi đấu dự kiến thì GMA Thần võ Việt Nam và GMA Thần võ quốc tế sẽ được xen kẽ với nhau từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2025. Với các trận đấu của GMA Thần võ Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức lần lượt vào các tháng 4, 6, 8, 10 trong khi GMA Thần võ quốc tế dự kiến tổ chức dự kiến vào các tháng 5, 7, 9, 11.

Đây có thể coi là dịp để các võ sĩ viết tiếp câu chuyện về danh dự, lòng quả cảm, tinh thần thi đấu và vẻ đẹp của võ thuật Việt Nam. Cũng như làm sáng phẩm chất của những giá trị truyền thống và cảm xúc bùng nổ chỉ có ở một giải đấu đậm chất văn hóa Việt.

CAO TƯỜNG