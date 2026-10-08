Tiếp lửa thể thao người khuyết tật Việt Nam chinh phục Asian Para Games

Ngày 8-10, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) tổ chức gặp mặt Đoàn thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam nhằm động viên tinh thần các thành viên trước khi tham dự Đại hội thể thao NKT châu Á 2026 (Asian Para Games lần thứ 5) tại Nhật Bản.

Buổi gặp mặt động viên tinh thần Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam dự Asian Para Games lần thứ 5. Ảnh: THANH TÙNG

Asian Para Games lần thứ 5 sẽ khởi tranh từ ngày 18 đến 24-10 tại Aichi - Nagoya, Nhật Bản. Đoàn thể thao NKT Việt Nam tham dự đại hội do ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam làm Trưởng đoàn, gồm 36 thành viên tranh tài ở 5 môn: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông và bóng bàn. Trong đó, Trung tâm HLTTQG đóng góp 2 đội tuyển điền kinh và cử tạ với 14 thành viên, cụ thể: điền kinh (1 HLV, 1 dẫn đường và 7 VĐV), cử tạ (1 HLV, 4 VĐV).

Phó Giám đốc Trung tâm HLTTQG Nguyễn Ngọc Long phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: THANH TÙNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Giám đốc Trung tâm HLTTQG khẳng định: "Thể thao đối với các VĐV NKT không chỉ là cuộc cạnh tranh thành tích mà còn là hành trình vượt lên chính mình, chiến thắng nghịch cảnh bằng ý chí và nghị lực phi thường. Không có rào cản nào có thể ngăn bước con người vươn tới đỉnh cao. Ban huấn luyện và các VĐV đã cùng nhau trải qua một chặng đường tập luyện đầy gian khổ, mồ hôi và cả những giọt nước mắt".

Đội tuyển cử tạ và điền kinh người khuyết tật Việt Nam nhận được sự động viên, khích lệ từ Trung tâm HLTTQG. Ảnh: THANH TÙNG

Ngoài ra, lãnh đạo Trung tâm cũng gửi gắm những kỳ vọng tới các thành viên trước khi bước vào tranh tài. Trước hết là thi đấu hết mình với tinh thần thượng võ, quyết tâm giành thành tích cao nhất vì màu cờ sắc áo.

Bên cạnh đó, các thành viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật đoàn, tuân thủ các quy định về phòng chống doping, thi đấu trung thực, cao thượng và lan tỏa hình ảnh đẹp của thể thao Việt Nam. Các thành viên cũng được yêu cầu giữ gìn sức khỏe, giữ vững tâm lý thi đấu và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn từ HLV, đội ngũ y tế.

Các đội tuyển nhận được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ. Ảnh: THANH TÙNG

Đại diện các VĐV, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo ngành thể thao và Trung tâm HLTTQG.

"Mỗi lần được khoác lên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc là niềm tự hào lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với mỗi VĐV. Mọi thành công trong quá khứ sẽ là nền tảng để các thành viên tiếp tục phấn đấu. Trước sự cạnh tranh khốc liệt ở đấu trường châu lục, toàn đội sẽ thi đấu bằng bản lĩnh, sự tập trung cao nhất và ý chí quyết tâm để mang vinh quang về cho Tổ quốc", Lê Văn Công chia sẻ.

Theo kế hoạch, ngày 10-10, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam xuất phát từ TPHCM sẽ lên đường tham dự Asian Para Games lần thứ 5. Từ ngày 12 đến 16-10 sẽ diễn ra các hoạt động: phân loại thương tật, họp chuyên môn kỹ thuật các môn, tập luyện. Sau lễ khai mạc vào 18-10, các VĐV sẽ thi đấu các môn từ ngày 19 đến 23-10. Lễ bế mạc đại hội diễn ra ngày 24-10.

NGUYỄN ANH