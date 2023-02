Thủ thành kỳ cựu người Nga - Igor Akinfeev: Không hối tiếc khi không gia nhập các CLB hàng đầu châu Âu, vì không thể phản bội CSKA

Igor Akinfeev, thủ môn người Nga nổi tiếng nhất kể từ thời của Rinat Dasayev vừa có những chia sẻ về lý do tại sao anh không bước ra khỏi “vùng an toàn”, không gia nhập các CLB thuộc tốp 5 Giải Vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, mà vẫn mãi “trung thành” với CSKA Moscow, nơi anh đã gắn bó suốt từ năm 2003 cho đến tận ngày hôm nay...

Thủ môn từng trấn giữ khung thành cho Đội tuyển bóng đá Nga suốt từ 2004-2018, với 111 lần ra sân, cũng đã 531 hiện diện trong khung gỗ đội bóng thành Moscow, vốn là một biểu tượng của sự trung thành với Armeytsy Moskvy. Sau 20 năm gắn bó, anh tiết lộ lý do tại sao anh vẫn ở lại với CSKA bất chấp những tin đồn, những lời mời mọc có giá trị từ các CLB hàng đầu của châu Âu...

Trả lời phỏng vấn với Sports-Express, đơn vị truyền thông vừa dẫn lại câu hỏi của thủ môn trẻ Nikita Hakin (Hakin mới gia nhập Bristol City ở Giải Hạng nhất nước Anh theo một bản hợp đồng ngắn hạn sau khi chấm dứt ràng buộc với đội bóng Bodø/Glimt của Na Uy) về “vùng an toàn”, Akinfeev tâm sự: “Tôi không biết cái gì xem xét nên vùng an toàn. Tôi vẫn luôn làm việc từ xưa cho đến nay”.

“Kể từ khi thủa ấu thơ, tôi đã nuôi giấc mộng được đứng trong hàng ngũ thi đấu chính thức của CSKA. Cha mẹ tôi mang tôi đến Học viện bóng đá Quân đội khi tôi mới 5 tuổi, hay thậm chí còn sớm hơn nữa. Để rồi sau này, người ta nói với tôi: “Akinfeev, đừng đi đến đây, đừng đi đến kia, anh ta đã chọn một vùng an toàn...". Sau đó thì tốt thôi, cứ để họ suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi đa có một giấc mơ, một mục tiêu thi đấu cho đội bóng này từ lâu. Tôi yêu CSKA, ngay từ lần đầu tiên đến sân đấu này”.

“Nếu là đội bóng khác, có lẽ bây giờ tôi nói khác, nhưng khi bạn có một tình yêu đồ sộ với CSKA, với các CĐV nhiệt thành của đội bóng, và từ phía của họ cũng quan tâm tôi như vậy, thì tôi không nghĩ đó là vùng an toàn. Đây mới chính là công việc, và công việc thì đương nhiên là cũng đồng nghĩa với cả sự chỉ trích”, Akinfeev lý giải “về vùng an toàn” nhưng lại không hề an toàn của bản thân anh.

Với câu hỏi: “Không đến đây, không đến kia, có khi nào họ “dụ dỗ” anh đến với Zenit Saint Petersburg hay không?”, Akinfeev trả lời thắng thắn: “Một CLB nào đó ở nước Nga ư, chưa bao giờ trong đời tôi. Và cả ở châu Âu cũng vậy. Chỉ là những cuộc trò chuyện, những lời đồn thổi mà thôi. Cũng chưa bao giờ là cái tên Milan như Viktor Gonrachenko đã từng nói. Tôi không hề hối tiếc”.

“Không bao giờ hối tiếc. Như tôi đã từng nói về sự nghiệp của tôi, giờ đây tôi cũng nói về cả cuộc sống của tôi nữa. Đây chính là cuộc sống của tôi. Xin cám ơn Chúa. Không ai sống thay tôi cả, cũng chẳng ai ảnh hưởng đến các tình huống quyết định của tôi. Tôi chưa bao giờ hối hận vì bất kỳ điều gì. Vì khi bạn bắt đầu hối hận, nghĩa là bạn đã sai thứ gì đó. Tôi yêu đội bóng này từ khi còn nhỏ xíu. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phản bội đội bóng này”.