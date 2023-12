Thể thao CAND Việt Nam giao hữu cùng Malaysia và Singapore

Chương trình hoạt động giao hữu thể thao giữa lực lượng Công an Nhân dân (CAND) VIệt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Malaysia và Cảnh sát Singapore được tổ chức tại Hà Nội và kéo dài tới hết ngày 29-11.

Đội bóng chuyền Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động K02 đã thi đấu và thắng đội Cảnh sát Hoàng gia Malaysia trong trận khai mạc. Ảnh: MINH MINH

Chương trình hoạt động giao hữu thể thao giữa lực lượng Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Malaysia và Cảnh sát Singapore được tổ chức tại Hà Nội trong các ngày 28-11 và 29-11.

Buổi khai mạc của Chương trình đã diễn ra sáng 28-11 tại nhà thi đấu Học viện An ninh Nhân dân với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, thượng tướng Lương Tam Quang.

Ban tổ chức cho biết, Chương trình giao hữu thể thao là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Malaysia (30-3-1973 / 30-3-2023), Việt Nam – Singapore (1-8-1973 / 1-8-2023). Chương trình giao hữu thể thao sẽ có các trận đấu giao hữu của môn bóng đá và bóng chuyền nam. Các đội bóng tham dự và các đoàn tham dự sẽ giao lưu thể thao với tinh thần cao nhất là đoàn kết-trung thực-cao thượng-tiến bộ-vì tình hữu nghị bền chặt.

Chương trình giao hữu thể thao đã thu hút đông đảo người cổ vũ. Ảnh: MINH MINH

Ngay ở lễ khai mạc, đội bóng chuyền nam Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động K02 đại diện cho bóng chuyền Công an Nhân dân Việt Nam đã thi đấu giao hữu với đội bóng chuyền Cảnh sát Hoàng gia Malaysia. Với quyết tâm cao nhất thể hiện tốt nhất chuyên môn, cầu thủ 2 đội đã thi đấu một trận cống hiến. Tại trận đấu này, đội trưởng chủ công Quản Trọng Nghĩa và các đồng đội ở đội Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động K02 đã giành chiến thắng 3-0 (26/24, 25/13, 25/20). Tại ngày 29-12, trận đấu thứ 2 của nội dung bóng chuyền sẽ diễn ra giữa đội Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động K02 cùng đội Cảnh sát Singapore.

Ngoài nội dung bóng chuyền, tại ngày 28-12, Đội bóng đá VPF thi đấu giao hữu với đội bóng đá Cảnh sát Singapore tại sân bóng trung tâm đào tạo VPF; ngày 29-12 đội Công an Hà Nội đã giao hữu với đội Cảnh sát Hoàng gia Malaysia tại sân Hàng Đẫy.

MINH CHIẾN