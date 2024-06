Thầy trò HLV Trần Minh Chiến chờ U16 Thái Lan hoặc U16 Australia ở bán kết

Vòng loại bảng A và B giải U16 Đông Nam Á 2024 đã kết thúc, xác định hai tấm vé đầu tiên vào bán kết thuộc về đội chủ nhà U16 Indonesia và U16 Việt Nam. Bảng C sẽ khép lại vào ngày 29-6 và đang là cuộc cạnh tranh giữa hai đội U16 Thái Lan và U16 Indonesia.

Đối thủ của thầy trò HLV Trần Minh Chiến ở vòng bán kết sẽ là Thái Lan hoặc Australia

Theo mã số bốc thăm, đối thủ của đội U16 Việt Nam ở vòng bán kết sẽ là đội nhất bảng C hoặc đội nhì bảng A (hoặc bảng C). Các cầu thủ U16 Lào đứng nhì bảng A với 6 điểm chung cuộc nên coi như bị loại, bởi hiện tại điểm số của đội nhì bảng B là Campuchia đang có 7 điểm. Hai đội đang đứng đầu bảng C là Thái Lan và Australia có cùng 4 điểm nhưng còn 1 trận chưa thi đấu.

Với cục diện như hiện nay, đối thủ của U16 Việt Nam ở vòng bán kết khả năng sẽ là U16 Thái Lan hoặc U16 Australia. Ít ra thì việc tránh sớm đụng đội chủ nhà cũng là điều mà bất kỳ đội nào cũng thở nhẹ.

U16 Việt Nam đạt mục tiêu vào bán kết

Đánh giá về chiến thắng của U16 Việt Nam trước U16 Myanmar, HLV Trần Minh Chiến bày tỏ: “Tôi vui khi đạt chỉ tiêu đề ra. U16 Việt Nam với nhiều cơ hội tạo ra ngay từ đầu trận nhưng không kết thúc được. Đó là đáng tiếc trong trận đấu này. Đây là giải đầu tiên, không riêng gì cầu thủ Việt Nam mà các đội bóng khác cũng thế khi sai sót dễ xảy ra. Như hàng tiền đạo không chuyển hóa được những cơ hội ăn bàn trông thấy trong lúc hàng thủ một thoáng mất tập trung là trả giá. Nhưng đó là cầu thủ trẻ và tôi chấp nhận điều đó”.

Đánh giá về đối thủ ở bán kết, HLV Trần Minh Chiến bày tỏ: “Rất khó khăn khi gặp Thái Lan hoặc Australia ở bán kết. Đây là giải quốc tế đầu tiên của U16 Việt Nam. Các cầu thủ ít được thi đấu ở giải quốc gia vì VCK U17 quốc gia diễn ra sau sau giải này. Các em chỉ có 5-6 trận đấu nên rất thua thiệt. Tuy nhiên U16 Việt Nam đã chơi hưng phấn, thi đấu tốt để vào bán kết”.

