Thắng kịch tính Than KSVN, TPHCM I vươn lên ngôi đầu giải bóng đá nữ VĐQG – Thái Sơn Bắc 2023

Các nhà đương kim vô địch TPHCM I đã kèo dài mạch trận bất bại, vòng này là chiến thắng kịch tính trước Than KSVN với tỷ số 1-0 để vượt qua chính đối thủ này vươn lên ngôi đầu bảng. Bên cạnh đó, một đại diện khác đến TPHCM là TPHCM II cũng giành trọn 3 điểm trước Sơn La để tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Cuộc so tài giữa TPHCM I và Than KSVN vốn được đánh giá cao về chuyên môn khi các cô gái Than KSVN tiếp tục là thách thức số 1 cho TPHCM I ở cuộc đua vô địch mùa này. Diễn biến trên sân đã cho thấy điều đó khi đội bóng vùng mỏ nhập cuộc khá tưng bừng và gây nhiều khó khăn cho TPHCM I trong khả năng đeo bám, kèm người ở khu vực giữa sân.

Nhưng với lực lượng có nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn, nhất là “nhạc trưởng” Thùy Trang ở khu trung tuyến cùng bộ đôi tiền đạo trẻ Tuyết Ngân – Cù Thị Huỳnh Như, đội TPHCM I dần kiểm soát thế trận và tạo nhiều cơ hội trong vòng 16m50 của đối phương. Đến phút 44, những nỗ lực của TPHCM I cũng đã được đền đáp với bàn mở tỷ số của Cù Thị Huỳnh Như. Từ pha đá phạt góc của Hồng Nhung, Cù Thị Huỳnh Như băng vào vô-lê chuẩn xác mang về bàn thắng 1-0 cho đội nhà.

Sang hiệp 2 diễn biến có phần cân bằng hơn khi Than KSVN dâng cao tấn công tìm bàn gỡ. Diễn biến của trận đấu khá căng ở phút 88 khi trọng tài cho đội Than KSVN hưởng quả phạt 11m khi xác định Cù Thị Huỳnh Như phạm lỗi dẫn đến việc Nguyễn Thị Thúy ngã trong vòng 16m50. Cầu thủ đội TPHCM I phản ứng quyết liệt khi cho là pha bóng hợp lệ. Sau ít phút gay cấn, Giám sát trận đấu xuống sân làm việc cùng lãnh đội TPHCM I, trận đấu tiếp tục. Lúc này, áp lực đè lên đôi chân của Dương Thị Vân khi thực hiện quả đá phạt 11m, và cô đã không thành công khi cú sút của mình bị thủ môn nhiều kinh nghiệm Kim Thanh đẩy được.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Hà Nội I cũng kịp giành trọn 3 điểm qua chiến thắng 3-1 trước Thái Nguyên với các pha lập công của Trần Thị Nhung, Hải Yến và Kim Anh. Bàn thắng của Thái Nguyên (gỡ 1-2) do công Mỹ Anh. Cuộc so tài giữa TPHCM II và Sơn La kết thúc với chiến thắng 4-1 nghiêng về cô trò HLV Lưu Ngọc Mai. Trận đấu muộn nhất trong ngày, Hà Nam thắng cách biệt 2-0 trước Hà Nội II.

Sau vòng 4, hai đội TPHCM I và Hà Nội I có cùng 10 điểm, nhưng TPHCM I tạm chiếm ngôi đầu nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.