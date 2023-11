Vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023: Than KSVN vươn lên ngôi đầu bảng

Loạt trận của vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG 2023 diễn ra vào ngày 23-11, các cầu thủ PP.Hà Nam đứt mạch chiến thắng khi để thua Than KSVN 0-3 ngay trên sân nhà. Cũng với trận thắng này, Than KSVN vươn lên ngôi đầu bảng sau 3 trận toàn thắng.

Trận đấu giữa PP.Hà Nam và Than KSVN được xem là tâm điểm của vòng 3 khi hai đội toàn thắng từ đầu giải và cùng hướng đến mục tiêu tranh huy chương ở mùa này. Ngay ở phút thứ 4, tiền vệ Hà Thị Nhài có cú sút xa rất đẹp mắt mở tỷ số trận đấu cho đội bóng vùng mỏ. Cởi bỏ được nút thắt về tâm lý, Than KSVN thi đấu thanh thoát hơn so với PP.Hà Nam và ghi thêm bàn thứ 2 trước khi hiệp đầu khép lại, tác giả cũng là Hà Thị Nhài.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội đáng chú ý. Phút 83, Nguyễn Thị Thúy đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 3-0 cho Than KSVN. Ở trận đấu muộn nhất trong ngày, Thái Nguyên đã không bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm khi thắng cách biệt 4-0 trước các cầu thủ Sơn La.

Hai trận đấu diễn ra trước đó không có kết quả bất ngờ khi các đội mạnh hơn đều giành chiến thắng cách biệt. TPHCM I thắng Hà Nội II với tỷ số 4-0 từ các bàn thắng của Phan Thị Trang, Hồng Nhung, K’Thủa và Cù Thị Huỳnh Như. Trong khi đó Hà Nội I thắng TPHCM II với tỷ số 3-0.

Sau lượt trận thứ 3, Than KSVN bứt đi ở ngôi đầu bảng với 9 điểm. Theo sau là TPHCM I và Hà Nội I với cùng 7 điểm… cuối bảng tạm thời là TPHCM II và Sơn La khi chưa có điểm nào.