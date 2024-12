Than KSVN vào chung kết với Thái Nguyên T&T ở Cúp Quốc gia 2024

Cuộc so tài đầy quyết liệt giữa TPHCM và Than KSVN phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m, trong khi đó Thái Nguyên T&T cũng kết thúc “hiện tượng” Phong Phú Hà Nam qua chiến thắng 2-0 trong trận đấu tỏa sáng của Bích Thùy.

Bích Thùy tỏa sáng trong trận thắng 2-0 của Thái Nguyên T&T trước PP Hà Nam

Trận bán kết đầu tiên của giải là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên T&T. Toàn thắng ở bảng đấu “tử thần”, Phong Phú Hà Nam nhập cuộc tự tin và chơi tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế. Nhưng ngay ở phút thứ 8, Thái Nguyên T&T đã sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ pha lập công của Bích Thùy.

Phong Phú Hà Nam vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua, nhưng những khoảng trống ở hàng phòng ngự đã tạo cơ hội cho Thái Nguyên T&T tận dụng ở những pha phản công nhanh. Phút 24, Bích Thùy tung cú sút uy lực khiến Trần Thị Trang vất vả cản phá, Minh Chuyên băng vào đệm bóng ở cự ly gần nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam chơi tốt hơn rất nhiều so với 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, các chân sút của đại diện phía Bắc bỏ lỡ nhiều cơ hội. Hoàng Vân, Thanh Hiếu hay Tuyết Dung có lẽ chỉ biết tự trách mình bởi họ đã ở rất gần bàn thắng. Chung cuộc, Thái Nguyên T&T thắng đối thủ 2-0 và vào chơi trận chung kết.

Thùy Trang cùng TPHCM dừng bước sau khi thua Than KSVN ở loạt "đấu súng"

Ở trận đấu còn lại của vòng bán kết, Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) so tài cùng TPHCM trong trận đấu được ví như “chung kết sớm”. Phút thứ 4, nhận đường chuyền dài vượt tuyến của Lê Thị Bảo Trâm, Trúc Hương thoát xuống ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho đội bóng vùng mỏ.

Nhưng sau đó không lâu, TPHCM kịp ghi bàn gỡ hòa từ pha lập công của tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m và Than KSVN đã giành chiến thắng 3-2 ở cuộc so tài cân não này.

Thắng trận này, Than KSVN vào tranh chung kết cùng Thái Nguyên T&T.

Tin liên quan Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2024: TPHCM gặp Than KSVN ở bán kết

CAO TƯỜNG