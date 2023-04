Tập đoàn Lộc Trời khẳng định sức mạnh thắng chặng đồng đội tính giờ

Kể từ khi đưa nội dung đồng đội vào thi đấu, chặng đua này luôn được xem là chặng đua quan trọng nhất giải. Theo nhận định của giới chuyên môn, kết quả chặng này sẽ ảnh hưởng đến 70% đến kết quả chung cuộc.

Sở hữu các nội binh có chất lượng như Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Tấn Hoài, Lê Ngọc Sơn…, đội Tập đoàn Lộc Trời từng giành chiến thắng nội dung này vào năm ngoái. Ở mùa giải năm nay, đội đua miền Tây như “hổ mọc thêm cánh” với sự có mặt của nhà vô địch quốc gia cá nhân tính giờ U23 Nga hiện đang mặc Áo vàng lẫn Áo xanh Petr Rikunov. Với trình độ và đẳng cấp của mình, Petr Rikunov luôn làm đầu tàu dẫn dắt tốc độ phối hợp nhịp nhàng với các tay đua nội binh. Cả tập thể Tập đoàn Lộc Trời đã đưa được vận tốc trung bình lên đến 49,663 km/giờ, hoàn thành cự ly trong 37 phút 27 giây là khoảng thời gian tốt nhất để giành chiến thắng chặng.

Trong khi đó, đối thủ đáng gờm nhất của Tập đoàn Lộc Trời trong việc tranh chấp các danh hiệu TPHCM Vinama lại chơi không thành công. Mặc dù sở hữu 2 tay đua chạy cá nhân tính giờ tốt nhất Việt Nam Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Trường Tài cộng với tay đua mặc áo vàng Cúp truyền hình năm ngoái Igor Frolov, nhưng họ đã để thua Tập đoàn Lộc Trời khá xa với khoảng cách 1 phút 4 giây. Đây là một khoảng cách mà giới chuyên môn cũng không nghĩ tới bởi TPHCM Vinama trước đây từng là “ông trùm” bất khả chiến bại nội dung này. Theo nhận định của cựu tay đua TPHCM Mai Nguyễn Hưng, sở dĩ ngày hôm nay TPHCM Vinama chơi không tốt vì họ không có sự nhịp nhàng trong sự phối hợp đội hình. Và kết quả, TPHCM Vinama chỉ về hạng ba chặng với khoảng cách tương đối lớn so với An Giang.

Nếu như đội 1 TPHCM gây thất vọng, thì đội 2 TPHCM New Group lại gây bất ngờ lớn và là đội chơi ấn tượng nhất ngày hôm nay. Đồng ý rằng, TPHCM New Group có bổ sung nhà vô địch quốc gia cá nhân tính giờ Nga Vladislav Duiunov, nhưng các tay đua trẻ như Mai Phú Quý, Ngô Minh Quân, Nguyễn Văn Bình…đã phối hợp khá tốt. Các tay đua TPHCM New Group đã vượt qua đội đàn anh TPHCM Vinama đứng hạng nhì chặng với khoảng cách đúng 1 phút so với đội đứng đầu Tập đoàn Lộc Trời An Giang.

Do Tập đoàn Lộc Trời chơi thành công trong chặng đồng đội tính giờ, Petr Rikunov tiếp tục giữ được chiếc Áo vàng và Áo xanh sau 9 chặng. Quan trọng hơn, Petr Rikunov đã gia tăng khoảng cách với đối thủ trực tiếp Igor Frolov (TPHCM Vinama) lên thành 2 phút 6 giây trong bảng tổng sắp. Ở giải đồng đội, Tập đoàn Lộc Trời cũng gia tăng khoảng cách với đội thứ 2 TPHCM Vinama lên 1 phút 28 giây và 3 phút 46 giây so với đội thứ 3 Dược Domesco Đồng Tháp. Bên cạnh đó, Tập đoàn Lộc Trời còn thâu tóm luôn chiếc Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất khi Tăng Quý Trọng đã vượt qua Nguyễn Văn Bình lên đứng hạng 4 trong bảng tổng sắp.

Ngoài ra, chiếc Áo trắng đã có sự thay đổi chuyển từ tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) sang cho tay đua Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp). Bởi đội Đồng Tháp về hạng 4 chặng, trong khi Quân khu 7 về đến hạng 7. Chiếc Áo chấm đỏ không có gì thay đổi vẫn thuộc về Igor Frolov.

Ngày mai 12-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2023 chạy chặng 10 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn đường dài 179 km.