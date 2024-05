Tập đoàn Lộc Trời điều chỉnh đội hình trước khi dự giải xe đạp tại Nga

Theo thông tin từ Ban huấn luyện đội Tập đoàn Lộc Trời, đội đua của miền Tây quyết định điều chỉnh một chút về nhân sự cho chuyến đi thi đấu nước ngoài đầu tiên tại Nga tham dự giải xe đạp “Gold of Ladoga” khởi tranh từ ngày 1-6 tới.

An Giang có chuyến thi đấu nước ngoài đầu tiên

Cuộc đua xe đạp “Gold of Ladoga” do Liên đoàn xe đạp Nga và Quỹ Roscongress tổ chức từ ngày 1 đến 8-6 gồm 7 chặng với tổng lộ trình 872 km. Nhận được lời mời từ Ban tổ chức, đội Tập đoàn Lộc Trời tham dự với 6 tay đua do HLV Lê Thành Liêm dẫn dắt.

Trong danh sách đăng ký ban đầu, đội Tập đoàn Lộc Trời đưa ra 6 khuôn mặt gồm: Lê Ngọc Sơn, Trịnh Đức Tâm, Phạm Quốc Thiện, Ngô Văn Phương, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Hoàng Ngọc Linh. Thế nhưng ngày hôm nay, đội đua miền Tây đã có một số thay đổi trong đội hình khi quyết định để hai tay đua Ngô Văn Phương, Nguyễn Văn Dương ở nhà.

Tay đua Ngô Văn Phương ở nhà vào giờ chót

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hải Triều – Tổng thư ký Liên đoàn Mô tô – Xe đạp Thể thao tỉnh An Giang cho biết: “Sở dĩ hai tay đua Ngô Văn Phương và Nguyễn Văn Dương không thể đi Nga vì bị trục trặc thủ tục xuất nhập cảnh. Do đó, buộc lòng BHL phải thay thế bằng hai tay đua khác là Tăng Quý Trọng và Trần Đăng Khoa”.

Bên cạnh đó, người hâm mộ đang đặt câu hỏi tại sao đội Tập đoàn Lộc Trời đi Nga lần này lại không có tay đua vừa giành Áo cam Cúp Truyền hình TPHCM Nguyễn Tấn Hoài. Bởi tay đua gốc Đồng Tháp đang thi đấu cho An Giang bận việc gia đình do vừa đón thêm một “công chúa” mới chào đời cách đây vài ngày.

Hai ngoại binh người Nga sẽ không thi đấu cho Tập đoàn Lộc Trời ở giải Nga

Ngoài ra, hai ngoại binh vừa giúp đội đua An Giang thắng lớn tại Cúp Truyền hình TPHCM vừa qua Petr Rikunov và Roman Maikin sẽ không khoác áo Tập đoàn Lộc Trời tham dự giải ở Nga dù hai tay đua này có tham dự giải này. Cũng theo ông Trần Hải Triều cho biết, Petr Rikunov và Roman Maikin sẽ thi đấu cho một CLB Trung Quốc tham gia giải “Gold of Ladoga”. Do Petr Rikunov và Roman Maikin đã ký với CLB Trung Quốc trước nên đội đua miền Tây không thể kéo hai ngoại binh này về với mình cho giải đấu này.

Theo kế hoạch, đội Tập đoàn Lộc Trời sẽ lên đường sang Nga vào ngày 29-5. Sau đó, họ nghỉ ngơi 2 ngày rồi bước vào tranh tài 7 chặng đua của giải.

GIA MẪN