Tân binh lập công, B.Bình Dương tiếp tục gây sức ép lên Nam Định

Không nằm ngoài dự đoán, cuộc so tài giữa B.Bình Dương và Hà Tĩnh ở vòng 11 V-League 2023-2024 diễn ra khá cân sức. Một phần là do lối đá của hai đội tương đồng, đó là xây dựng sự an toàn từ phần sân nhà, tránh để thua trước và chờ sự tỏa sáng của các “thợ săn” bàn.