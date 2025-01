Tạm biệt Kyle Walker, hậu vệ phải xuất sắc nhất Premier League

Gary Neville có thể đã giành được nhiều danh hiệu hơn (tám). Pablo Zabaleta có thể được yêu thích hơn. Trent Alexander-Arnold có thể có kỹ thuật tốt hơn. Lauren có thể đã chơi một mùa giải 'bất khả chiến bại'. Branislav Ivanovic có thể là mối đe dọa lớn hơn từ các pha cố định.

Nhưng xét về chất lượng tổng thể, khả năng phòng thủ, sự thông minh một chọi một, tốc độ hồi phục, độ bền và khả năng thích ứng, Walker đứng đầu. Một số người có thể thấy khó chấp nhận vì Walker không thực sự giành được nhiều người hâm mộ vì những vấn đề ngoài sân cỏ của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng anh là hậu vệ phải xuất sắc nhất mà Premier League từng chứng kiến.

Tuy nhiên, không phải lúc nào anh cũng đạt đến đỉnh cao.

Hành trình của anh ở giải đấu hàng đầu nước Anh bắt đầu với Tottenham vào năm 2009, khi anh chuyển đến từ Sheffield United theo cùng một thỏa thuận trị giá 9 triệu bảng. Ban đầu, Spurs coi Naughton là triển vọng tốt hơn, gửi Walker thẳng trở lại Sheffield United theo dạng cho mượn trong mùa giải. Nhưng sau đó, sau một mùa giải nữa, dành một nửa thời gian ở Giải hạng nhất với QPR và một nửa thời gian với Aston Villa ở Giải Ngoại hạng Anh, Walker trở thành hậu vệ phải được Tottenham lựa chọn đầu tiên.

Sự thăng tiến của anh từ thời điểm đó trở đi thật đáng chú ý.

Ngay lập tức, sự ổn định của Walker đã được thể hiện rõ ràng. Anh không chỉ là một hậu vệ đáng tin cậy mà còn luôn sẵn sàng ra sân. Điều đó đã kéo dài suốt sự nghiệp của anh ấy tại Premier League: theo transfermarkt , trong 14 năm ở giải đấu hàng đầu của Anh, Walker chỉ vắng mặt 82 trận vì chấn thương.

Anh trở nên bền bỉ hơn sau mỗi lần chấn thương, với 60 trong số những trận đấu bị bỏ lỡ đó diễn ra trước khi mùa giải 2014-15 kết thúc. Trong 10 năm qua, anh ấy chỉ vắng mặt do bệnh tật hoặc chấn thương trong 22 trận. Trong năm mùa giải liên tiếp từ năm 2016 đến năm 2021, anh ấy đã có thể chơi và trong đội hình của Spurs hoặc City ít nhất 85% thời gian.

Khả năng nghề nghiệp của Kyle Walker

Trong những ngày đầu ở Spurs, anh là một hậu vệ biên chồng biên với tốc độ mà đối thủ không thể xử lý và các cú sút xa mang đến cho người hâm mộ hy vọng mỗi khi anh có bóng. Bàn thắng đầu tiên của anh ấy cho Spurs, một cú sút xa 30m tại White Hart Lane, đã giành chiến thắng trong trận derby bắc London, và anh thậm chí còn ghi một cú đá phạt trực tiếp vào lưới Manchester United trong thời gian ở Spurs. Anh đã trở thành một cầu thủ chủ chốt ở cánh phải trong các đội Tottenham tốt nhất dưới thời Mauricio Pochettino.

Vào thời điểm đó, có một số lỗi kỳ lạ trong cách chơi bóng của anh. Walker không phải là người có kỹ thuật tốt nhất và có thể bị ngăn chặn khi đang giữ bóng. Nhưng anh đã loại những điều đó trong môi trường an toàn hơn của Man City do Pep Guardiola dẫn dắt. Trong 198 lần ra sân tại Premier League cho Tottenham và Aston Villa, Walker đã mắc sáu lỗi dẫn đến bàn thắng của đối phương - hoặc một lỗi trong mỗi 33 trận. Tuy nhiên, trong 212 trận đấu tại giải đấu cho City, không một bàn thắng nào bị thủng lưới do lỗi trực tiếp của Walker. Anh đã chơi gần 264 giờ bóng đá Premier League cho Man City mà không mắc một lỗi nào dẫn đến bàn thắng của đối phương.

Để so sánh, trong thời gian thi đấu ít hơn đáng kể, Ederson (tám), John Stones (năm) và Rodri (bốn) đều đã mắc khá nhiều lỗi như vậy dưới thời Guardiola tại Man City. Manuel Akanji và Josko Gvardiol chịu trách nhiệm cho bốn lỗi dẫn đến bàn thắng của đối phương giữa họ, mặc dù chỉ chơi tổng cộng 175 giờ bóng đá Premier League – ít hơn Walker khoảng 90 giờ.

Walker vì thế trở thành một cầu thủ mà Guardiola tin tưởng. Một thủ lĩnh trên sân và một nhân vật trong phòng thay đồ gần như luôn sẵn sàng, Walker là một tảng đá cho Man City trong phần lớn thập kỷ. Mặc dù anh chỉ ghi được ba bàn thắng tại Premier League trong thời gian ở City, nhưng phương diện phòng ngự thì miễn chê.

Cựu HLV tuyển Anh Gareth Southgate cũng dựa rất nhiều vào Walker, hưởng lợi từ khả năng thích nghi của hậu vệ này với vai trò là trung vệ lệch phải trong hàng thủ ba người. Walker là sự hiện diện đáng tin cậy trong hàng phòng ngự cũng bao gồm những cầu thủ dễ mắc lỗi như Stones và Harry Maguire, trước Jordan Pickford đôi khi thất thường.

Khả năng phục hồi với tốc độ gần như vô song của Walker ít nhất cũng là một phần lý do khiến anh không bao giờ bị phạt. Trong ba mùa giải vừa qua, mà giờ chúng ta biết là giai đoạn hoàng hôn trong sự nghiệp Premier League của Walker, chỉ có Micky van de Ven của Tottenham có được tốc độ tối đa cao hơn (37,4 km/h) ở bất kỳ giai đoạn nào so với 37,3 km/h mà Walker đạt được.

Hãy nhớ là Walker đã 32 tuổi khi bắt đầu chiến dịch 2022-23.

Những cầu thủ nhanh nhất của Premier League

Walker không chỉ xuất sắc trong trận đấu – anh cũng hiếm khi đánh mất phong độ quá lâu. Ví dụ, trong mùa giải 2022-23, Walker thấy thời gian thi đấu của mình bị hạn chế hơn mong muốn, không thể giành lại vị trí của mình sau khi vắng mặt trong một loạt trận đấu do chấn thương vào mùa thu. Man City đã giành cú ăn ba năm đó và Walker được điền tên vào băng ghế dự bị trong chiến thắng chung kết Champions League trước Inter Milan. Walker chỉ bắt đầu ba trong số 13 trận đấu của Man City trên con đường đến vinh quang châu Âu.

Nhưng mùa giải tiếp theo, anh một lần nữa trở thành nhân tố chủ chốt khi Man City lật ngược thế trận sau khi để thua Arsenal ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng để giành chức vô địch hạng đấu cao nhất lần thứ tư liên tiếp. Chỉ có ba cầu thủ City chơi nhiều phút hơn Walker (2.767), người đã có mặt trên sân nhiều hơn bất kỳ hậu vệ nào khác.

Trong suốt kỷ nguyên Guardiola, phong cách chơi của City vẫn khá ổn định, nhưng vai trò của hậu vệ cánh liên tục thay đổi, và Walker xứng đáng được khen ngợi vì đã vượt qua mọi sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ. Sau khi xuất hiện với vai trò gần giống như một hậu vệ phải truyền thống, anh đã phát triển một cách liền mạch thành một hậu vệ biên ngược, thoải mái di chuyển vào hàng tiền vệ để tạo ra sự áp đảo ở những khu vực mà anh không quen chiếm giữ.

Bản đồ chạm bóng của Kyle Walker 2017-18

Và sau đó trong những năm gần đây, anh đã chứng kiến ​​Guardiola loại bỏ những hậu vệ biên chơi bóng như João Cancelo và Oleksandr Zinchenko để cho phép huấn luyện viên chuyển sang chơi với bốn hậu vệ to lớn, khỏe mạnh trên hàng phòng ngự của mình. Walker hoàn toàn phù hợp với yêu cầu và đã tỏa sáng ở vị trí hậu vệ phải trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, mùa giải này đã có sự suy giảm đáng kinh ngạc, đáng chú ý nhất là vào những lúc anh ấy không thể dựa vào tốc độ hồi phục của mình như thường lệ. Anh đã bị rê bóng qua 1,1 lần mỗi 90 phút trong mùa giải này, tỷ lệ cao nhất trong bất kỳ mùa giải nào trong sự nghiệp của anh ấy tại Man City, và cao hơn đáng kể so với mức thấp nhất trong sự nghiệp của anh ấy là 0,36 lần mỗi 90 phút vào năm 2020-21.

Đây là sự sụt giảm dễ hiểu khi xét đến độ tuổi của anh ấy. Anh ấy chỉ có thể bị đánh bại trong một thời gian ngắn. Quan trọng hơn, cũng dễ hiểu khi Walker quyết định cắt lỗ và rút lui khỏi việc chơi ở một quốc gia khác khi anh vẫn còn có thể.

Thời gian của anh ấy tại City không kết thúc như anh ấy mong muốn, nhưng không có gì trong số này làm mất đi cách nhìn nhận về sự nghiệp Premier League của anh ấy. Cả câu lạc bộ và đất nước của anh ấy sẽ làm tốt để thay thế anh ấy.

HỒ VIỆT