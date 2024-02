Sự lan tỏa của giải thưởng lớn

Thủ môn Đặng Văn Lâm cùng gia đình tham dự Gala trao giải vào tối 19-2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhưng quan trọng hơn là thu hút được độc giả. Như câu chuyện bên lề “Đá xong vòng 9, Tuấn Hải cùng Hoàng Đức đi nhận Quả bóng vàng” đã mang về lượt view ổn định cho Tạp chí Bóng đá. Và cũng nhờ dòng sự kiện Quả bóng vàng đã giúp các cây bút bám mảng bóng đá trong nước có thêm những đề tài mới lạ và hấp dẫn. Đặc biệt là các thông tin liên quan đến Viettel, Bình Định, Hà Nội FC và Thanh Hóa - 4 CLB có ứng viên cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng vàng nam và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc.

Sau khi 13 cái tên giành chiến thắng ở từng hạng mục giải thưởng được công bố, trên các diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện những luồng ý kiến khác nhau, tạo ra “làn sóng” tranh cãi. Điều này cho thấy danh hiệu Quả bóng vàng đang đón nhận sự quan tâm từ công chúng. Hay FPT Play, đơn vị thực hiện việc phát sóng Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023, phấn khởi thông báo con số hơn 320.000 lượt xem trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội YouTube. Nhiều kênh truyền thông khác cũng tổ chức livestream ở hiện trường, như Báo Dân Việt đã thu hút khoảng 30.000 lượt xem.

Đâu chỉ tạo tiếng vang trong nước, mà thương hiệu của Quả bóng vàng Việt Nam đã lan tỏa, vươn ra khỏi biên giới đất nước hình chữ S. Asean Football, diễn đàn bóng đá lớn nhất Đông Nam Á với 483.000 lượt theo dõi, đã cập nhật công bố kết quả các hạng mục trao thưởng với dòng chữ: The Vietnam Golden Ball Award 2023 Gala (Best Player in Vietnam) - tạm dịch: Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 (Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam). Ở phía dưới bài đăng, cộng đồng quốc tế đã dành những lời bình luận đầy tích cực.

Ngay trong đêm 19-2 sau khi có kết quả của các danh hiệu ở mùa bầu chọn Quả bóng vàng 2023, trên mạng xã hội đã ngập tràn thông tin, hình ảnh về sự kiện. Những lời bình luận, chúc mừng các tân chủ nhân đoạt giải ở lần này cùng những lời gởi gắm niềm tin vào một năm mới thuận lợi, hanh thông của bóng đá Việt Nam. Chia sẻ trước tình cảm được người hâm mộ dành cho, các cầu thủ đã bày tỏ lời cảm ơn đến người hâm mộ, những lá phiếu bầu chọn từ các đại biểu như một sự tin tưởng, thừa nhận những thể hiện trong năm qua.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải nói: “Cảm ơn tất cả mọi người! Cho đến tận bây giờ, Hải vẫn cảm thấy hồi hộp và hạnh phúc. Hải rất vui khi có tên trong danh sách rút gọn, danh hiệu Quả bóng bạc 2023 chính là phần thưởng ghi nhận những cố gắng không ngừng nghỉ của Hải trong suốt một năm qua. Cá nhân Hải mong muốn có nhiều cầu thủ hơn nữa có thể tạo ra những cuộc cạnh tranh như cuộc đua Quả bóng vàng 2023, để thúc đẩy nhau, tạo cho nhau động lực, cùng nhau cố gắng để bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa. Mỗi giấc mơ để trở thành hiện thực đều phải đổi lấy từ những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ”.

Vinh dự khi trở thành một phần của cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam Trong cuộc đời làm phóng viên thể thao của mình, tôi tham dự nhiều cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân cũng như tập thể khác nhau, nhưng chưa cuộc bầu chọn nào mang tới nhiều cảm xúc, ấn tượng như giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo SGGP tổ chức. Sở dĩ nói thế bởi cuộc bầu chọn này có sức ảnh hưởng, sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với giới cầu thủ. Giải thưởng có ý nghĩa hơn cả một sự tôn vinh. Tôi chứng kiến không ít người tìm nhiều phương thức “vận động hành lang” cốt sao có được kết quả rò rỉ trước ngày công bố chính thức, dù không bao giờ mong muốn của họ thành hiện thực, bởi ban tổ chức giải thưởng luôn bảo mật thông tin chặt chẽ tới những phút cuối mới công bố tại đêm trao thưởng. Tôi cũng từng chứng kiến nhiều sự ganh đua gay gắt giữa những cầu thủ là đồng đội thân thiết từng sát cánh bên nhau chung màu áo đội bóng. Bởi lẽ, đứng trước cơ hội nhận được danh hiệu cá nhân cao quý nhất là “Quả bóng vàng Việt Nam” thì không có bất cứ sự nhường nhịn hay rút lui nào, mà tất cả đều cạnh tranh sòng phẳng, quyết liệt. Giờ đây, với sự bùng nổ của mạng xã hội, cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam càng được chú ý hơn. Nhiều người tham gia bỏ phiếu đã flex (khoe) phiếu bầu của mình sau khi ban tổ chức giải thưởng chính thức công bố kết quả, càng tạo không khí sôi động và tăng tính tường minh cho sự lựa chọn. Do đó, những người trực tiếp tham dự vào cuộc bầu chọn như chúng tôi lại càng cẩn thận và chắc chắn hơn với sự bầu chọn của mình. Bởi lẽ, ai cũng muốn sự lựa chọn của mình sẽ phản ánh chuẩn nhất với thực tế cống hiến của các cầu thủ và sát nhất với kết quả cuối cùng. Và, suy cho cùng, điều này cũng phù hợp với tiêu chí của Quả bóng vàng Việt Nam, là lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất trong năm ở từng lĩnh vực của bóng đá Việt Nam để tôn vinh và khen ngợi. HOÀNG LINH, Báo TT-VH

KHÁNH VÂN - HỮU THÀNH