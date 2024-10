Son Heung-min vắng mặt ở loạt trận quốc tế tháng 10

Son Heung-min sẽ không lên tuyển Hàn Quốc ở đợt tập trung tháng 10. Ảnh: Getty

Cách đây vài ngày, những người yêu mến ngôi sao Son Heung-min đón một tin mừng. Đó là việc anh vẫn có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Hàn Quốc cho đợt FIFA Days tháng 10 này. Điều đó chứng tỏ chấn thương gân khoeo mà Son gặp phải cách đây khoảng 1 tuần là không quá nghiêm trọng. Và đội trưởng Tottenham hoàn toàn có thể kịp bình phục để cùng đội tuyển Hàn Quốc chinh chiến ở 2 trận đấu quốc tế sắp tới.

Tuy nhiên, mới đây nhất, tình thế đã thay đổi. Son được rút khỏi danh sách triệu tập của HLV Hong Myung-bo. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc nêu lý do là Son cần nghỉ ngơi do gặp chấn thương. Còn trang The Spurs Express - một tài khoản mạng xã hội X chuyên cập nhật thông tin về CLB Tottenham thì nói rằng Son sẽ không lên tuyển vì “những lý do mang tính đề phòng”.

Rất có thể, Tottenham và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cùng cá nhân Son Heung-min đã có những trao đổi để tìm ra giải pháp hợp lý nhất. Đương nhiên những người vui mừng nhất là các cổ động viên Tottenham, khi đội trưởng của họ sẽ không phải làm nghĩa vụ quốc gia để tập trung hồi phục chấn thương. Người được HLV Hong Myung-bo triệu tập thay thế cho Son là Hong Hyun-seok, cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Mainz 05 tại giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga).

Hong Hyun-seok là cái tên được bổ sung thay thế Son Heung-min. Ảnh: The Korean Times

Việc thiếu vắng Son Heung-min khiến những người hâm mộ đội tuyển Hàn Quốc không khỏi lo lắng. Bởi vào ngày 10-10, Hàn Quốc sẽ phải hành quân tới làm khách của một đội tuyển rất đáng gờm là Jordan trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại World Cup 2026. Nên nhớ, chính Jordan đã loại Hàn Quốc một cách thuyết phục tại bán kết Asian Cup diễn ra hồi đầu năm. Nhưng tin mừng cho Hàn Quốc là ngôi sao số 1 của đội tuyển Jordan, Musa Al-Tamari dù vẫn được triệu tập nhưng cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá khiến anh phải nghỉ thi đấu từ đầu tháng 9.

Sau đó, ngày 15-10, Hàn Quốc sẽ trở về sân nhà để tiếp đón một đối thủ cũng không hề dễ chơi là Iraq. Lúc này, cả Jordan, Hàn Quốc và Iraq đều đang có cùng 4 điểm sau 2 lượt trận. Vì vậy, những trận đấu ít ngày tới là cực kỳ quan trọng với đội tuyển Hàn Quốc nếu thầy trò HLV Hong Myung-bo muốn “độc chiếm” ngôi đầu bảng B.

HOÀNG ĐIỆP