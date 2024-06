Serbia tìm kiếm chiến thắng quyết định

Dù đứng chót bảng C sau lượt trận đầu tiên nhưng Serbia được đánh giá nhỉnh hơn ở trận đấu với Slovenia. Chiến thắng có thể làm sống lại hy vọng vào vòng knock-out.

Trận Slovenia hòa Serbia 2-2 ở Nations League

Cả Serbia và Slovenia đều có trận đầu tiên ở Euro rất đáng khen. Cả hai cùng bị dẫn bàn trước nhưng Slovenia thủ hòa 1-1 với Đan Mạch, trong khi đó Serbia thiếu may mắn để có được 1 điểm trước đương kim á quân Anh. Đây là trận đấu then chốt của cả hai đội. Nếu giành thắng lợi, Slovenia đặt 1 chân vào vòng knock out khi còn 1 trận chưa đấu. Serbia cần có 3 điểm trước khi quyết đấu với Đan Mạch ở trận cuối cùng vòng bảng.



Dragan Stojkovic từng có sự nghiệp thi đấu rất thành công nhưng khi dẫn dắt Serbia đang chịu quá nhiều áp lực trước lúc Euro khởi tranh. Dù thua Anh nhưng cách cầm bóng, tấn công của các cầu thủ đã giúp HLV Stojkovic phần nào giảm được sức ép. Ở trận đấu với Anh, Serbia là đội chiếu dưới. Giờ đây gặp Slovenia, Serbia được đánh giá cao hơn.

Ông Stojkovic sẽ có nhiều sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát so với trận thua Anh. Đầu tiên là Filip Kostic chấn thương dây chằng đầu gối ở hiệp một trận đầu tiên nên không kịp bình phục. Đội trưởng Dusan Tadic bất ngờ ngồi ngoài ở trận mở màn sẽ quay trở lại đội hình ra sân để giữ vai trò tổ chức tấn công. Sergej Milinkovic-Savic không đá hộ công mà lùi sâu nắm giữ công việc thu hồi bóng. Serbia tỏ rõ mục tiêu chơi tấn công ngay từ đầu để phá vỡ tuyến phòng ngự của Slovenia càng sớm càng tốt. Trọng trách ghi bàn dồn lên vai Dusan Vlahovic nhưng tiền đạo Juventus đã 4 trận liên tiếp không ghi bàn cho Serbia. Vlahovic vừa cho biết anh gác lại mọi chuyện thương thảo hợp đồng với Juventus để dồn lực cho Euro 2024 mà mục tiêu không ngoài việc có bàn thắng để góp phần đưa Serbia vào vòng knock out.

Slovenia có được trận hòa trong trận đầu tiên nhưng họ có lịch thi đấu khó chịu nhất vì phải gặp ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch là Anh là trận cuối cùng vòng bảng. Nếu chỉ có thêm 1 trận hòa nữa thì Slovenia bước vào trận đấu với đương kim á quân với mục tiêu phải thắng. Chính vì thế, Slovenia sẽ chọn cách dễ hơn là chơi tấn công Serbia để tìm kiếm chiến thắng dù bị đánh giá thấp hơn. HLV Matjaz Kek tiếp tục tin tưởng vào tiền đạo trẻ Benjamin Sesko trên hàng tấn công nhưng có thể tăng cường sức mạnh bằng cách tung Benjamin Verbic vào sân ngay từ đầu. Sesko suýt có bàn thắng đầu tiên ở Euro nhưng tiếc là khung thành Đan Mạch đã từ chối cột mốc này. Verbic đã bình phục chấn thương gân kheo từ trước Euro và đã có 25 phút thi đấu ở trận gặp Đan Mạch khá tốt.

Một cặp đấu không được đánh giá cao vì không phải là những ứng cử viên vô địch, thậm chí bị đánh giá thấp khả năng lấy vé vào vòng knock out nhưng dự đoán là trận đấu tấn công đáng coi. Serbia chỉ nhỉnh hơn một chút vì có trong tay nhiều cầu thủ thi đấu tại các giải VĐQG lớn ở châu Âu.

Đối đầu trực tiếp:

07-09-2010 Serbia - Slovenia 1-1 VL EURO

11-10-2011 Slovenia - Serbia 1-0 VL EURO

05-06-2022 Serbia - Slovenia 4-1 Nations League

12-06-2022 Slovenia - Serbia 2-2 Nations League

Đội hình dự kiến

Slovenia: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko

Serbia: Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Gudelj, Mladenovic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic

Dự đoán: Serbia thắng 2-1

HOÀNG HƯNG