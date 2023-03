Công ty VPF đã chấp thuận việc CLB Phù Đổng đổi sân nhà từ Thanh Trì sang sân Ninh Bình. Cùng với đó, sân Thiên Trường được chọn tiến hành lễ khai mạc Cúp Quốc gia 2023 ở cuộc so tài giữa đội chủ nhà Nam Định và Hải Phòng.

Vòng 1 Cúp Quốc gia 2023 có sự tham dự của 18 đội, thi đấu vào các ngày 31-3, 1 và 2-4, gồm 8 đội hạng Nhất quốc gia và 10 đội đang ở hạng V-League. Ở vòng 2 có 7 đội được vào thẳng gồm Hà Nội, Bình Định, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, HA.GL, Phú Thọ và CLB Sài Gòn. Do CLB Sài Gòn rút lui không tham dự mùa bóng 2023 nên đội thắng của cặp Phù Đổng - Hòa Bình sẽ vào thằng vòng Tứ kết.

Cúp Quốc gia cũng được xem là vòng đấu quan trọng cho các đội V-League vốn có sự khởi đầu mùa bóng chưa thành công như Đà Nẵng, B.Bình Dương, Khánh Hòa… Ở vòng 1, B.Bình Dương sẽ thi đấu trên sân Tự Do trước Huế, Đà Nẵng thì di chuyển đến Hưng Yên gặp đội chủ nhà PVF. Khánh Hòa thi đấu trên sân nhà gặp Công an Hà Nội, đây cũng là màn so tài thú vị giữa hai tân binh V-League mùa bóng năm nay. Trong đó Công an Hà Nội dù được trang bị lực lượng hùng hậu nhưng màn khởi đầu của họ tại V-League 2023 chưa được như ý.