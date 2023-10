Sân Hàng Đẫy gặp sự cố, trận Hà Nội FC – Hải Phòng tạm dừng

Tối muộn 29-10, trận đấu giữa Hà Nội FC với Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2023-24 đã phải tạm dừng rất lâu do dàn đèn sân Hàng Đẫy gặp sự cố.

Cụ thể, khi trận đấu giữa Hà Nội FC với Hải Phòng chuẩn bị bước vào hiệp 2, dàn đèn chiếu sáng ở giữa khán đài B vụt tắt. Lúc này các cầu thủ của hai đội cũng đã ra sân để chuẩn bị cho hiệp 2. Ngay sau khi sự cố xảy ra, nhân viên điện lực đã có mặt để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, dàn đèn không thể sửa chữa ngay lập tức, trận đấu phải tạm dừng. Đèn chiếu sáng hỏng cùng với thời tiết tại Hà Nội mưa và rét nên các cầu thủ của hai đội được yêu cầu vào phòng thay đồ nghỉ ngơi.

Trận đấu tạm dừng khi Hà Nội FC với đang dẫn trước đội khách với tỉ số 2-1. Ở hiệp 1, Hải Phòng có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 3 nhờ pha lập công của Việt Hưng. Sau đó, đội bóng đất Cảng đã để đội chủ nhà ngược dòng. Hai bàn thắng của đội bóng chủ sân Hàng Đẫy đều được thực hiện bởi Tagueu ở phút 16 và phút 36.

Theo thông báo của ban tổ chức trận đấu lúc 20 giờ 48 phút, trận đấu sẽ được tiếp tục diễn ra lúc 21 giờ. Lúc này các cầu thủ của hai đội cũng đã trở lại sân và khởi động. Khán giả cũng nán lại để chờ trận xem màn so tài của hai đội bóng. Đây là sự cố hi hữu trên sân Hàng Đẫy và cũng là trận đấu phải tạm dừng với thời gian dài nhất của V-League do sự cố.