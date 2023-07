Ronaldo sung sức chuẩn bị mùa giải mới với Al Nassr

Cristiano Ronaldo đã chuẩn bị cho chuyến tập huấn trước mùa giải với Al Nassr. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng với CLB Saudi Arabia vào tháng 12 và nhiều cầu thủ châu Âu đã theo bước anh gia nhập Saudi Pro League. Chính họ, những cầu thủ đẳng cấp và những HLV giàu kinh nghiệm đã mở ra một chương mới cho làng bóng xứ dầu lửa này, giúp nhiều đội bóng trở nên hùng mạnh và khó đoán.

Marcelo Brozovic, tiền vệ trụ cột của Inter Milan, sẽ ở chung phòng thay đồ với Ronaldo trong mùa giải tới vì cầu thủ người Croatia đã ký hợp đồng dài hạn với Al Nassr.

Những ngôi sao bóng đá khác như Roberto Firmino, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech, Edouard Mendy, Ruben Neves, N'Golo Kante và tiền đạo Karim Benzema cũng đã tham gia giải đấu của Saudi Arabia. Người mới nhất là HLV Steven Gerrard vừa cập bến Al Ettifaq.

Ronaldo đã sẵn sàng đối mặt với những thay đổi trong giải đấu và đã tập luyện để đạt phong độ tốt nhất. Người đàn ông 38 tuổi này đã đăng một video lên Instagram cho thấy cách anh ấy luyện tập trước mùa giải Saudi Pro League, vốn sẽ bắt đầu vào ngày 25-8.

Clip ngắn của Ronaldo trên Instagram đã thu hút đến 7 triệu like chỉ trong vòng 4 giờ, trong lúc những tấm ảnh mùa hè của CR7 và gia đình luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Từ 9,8 triệu like cảnh 3 cha con tấm hồ, đến 12,7 triệu like khi CR7 khoe thân hình rám nắng và đỉnh cao mùa hè là 18,7 triệu like khi Ronaldo phơi nắng bên bạn gái Georgina Rodriguez.