Ronaldo: ‘Quả bóng vàng và FIFA The Best đang mất dần uy tín’

Cristiano Ronaldo thừa nhận anh thà giành chức vô địch châu Âu hơn là ghi 1.000 bàn thắng và cho biết các danh hiệu FIFA The Best và Quả bóng vàng của France Football đang "mất uy tín" trước các giải thưởng khác

Ronaldo vẫn bùng nổ trong màu áo Al Nassr

Cristiano Ronaldo, người được coi là một trong những tài năng xuất sắc nhất thế giới bóng đá và là người luôn sáng suốt khi đưa ra ý kiến ​​của mình, đã trả lời phỏng vấn với tờ Record khi nói về một số chủ đề nóng hổi.

Cầu thủ 38 tuổi không tin rằng mình đã từ bỏ sự nghiệp sau khi chuyển đến Ả Rập Saudi để chơi cho Al-Nassr trong mùa giải vừa qua. Anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng mới vào năm 2023.

"Những con số là sự thật. Nếu bạn nhìn lại và xem những gì đã xảy ra ở Manchester United và đội tuyển quốc gia, mọi người thực sự coi tôi là kẻ thua cuộc... Nhưng sự thật là tôi đã tập trung và có khoảng thời gian tuyệt vời ở Al-Nassr, đó là lý do tại sao tôi ghi được 54 bàn".

Từ tháng 9-2023, Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 850 bàn trong các trận đấu chính thức. Anh thậm chí ghi đến 54 bàn trong năm dương lịch 2023 nhưng vẫn không có tên trong danh sách bầu chọn của FIFA The Best 2023 – lý do là FIFA không xem giải Saudi Pro League là giải đấu lớn.

Có lẽ điều khiến Ronaldo bực mình hơn chính là giải thưởng đã rơi vào tay Leo Messi, người không có thành tích nổi trội hơn anh khi chơi ở Mỹ với Inter Miami. Giới chuyên môn cũng cảm thấy bức xúc khi Messi thậm chí không thể so sánh thành tích với bất cứ ứng viên nào, bởi FIFA The Best không tính kết quả World Cup 2022 (diễn ra vào tháng 12-2022), trong lúc Erling Haaland thắng Champions League trong cú ăn 3 lịch sử ở Man City.

Ronaldo đây đã được vinh danh ở Globe Soccer Awards để lần thứ 3 đoạt giải thưởng được ví là Quả bóng vàng Dubai. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã nhân tiện nói về các giải thưởng lớn trong năm: "Quả bóng vàng và giải Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA đang mất dần uy tín".

"Không phải nói rằng Messi không xứng đáng, Haaland hay thậm chí là Mbappe... nhưng những con số luôn hiện diện và những con số không lừa dối. Bạn phải xem xét cả mùa giải".

HOÀNG HƯNG