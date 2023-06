Roland Garros: Ons Jabeur lọt vào tứ kết lần đầu, sẽ đấu với người phụ nữ Brazil đầu tiên lọt vào TK từ năm 1968

Jabeur vừa xuất sắc đánh bại Bernarda Pera (Mỹ, hạng 36 WTA) với điểm số áp đảo là 6-3, và 6-1 trong trận đấu kéo dài chỉ sau 63 phút đồng hồ. Với kết quả này, Jabeur đã lần lượt lọt đến vòng đấu tứ kết của mỗi một kỳ giải Grand Slam đơn lẻ.

Trước đó, cô lần lượt lọt đến vòng đấu “bát cường” ở Australian Open 2020; thậm chí, ở giải Wimbledon và US Open hồi năm ngoái, cô đã phiêu lưu đến tận trận đấu chung kết cuối cùng, giành vị trí Á quân sau khi vượt qua được vòng đấu tứ kết.

Diễn biến đang diễn ra ở giải đơn nữ của Roland Garros - French Open sẽ là minh chứng cho thấy, Niềm tự hào của thể thao Xứ Ả rập vẫn đang tiếp tục khai phá từng thế mạnh của bản thân cô, và cô sẽ tiếp tục gây ra nhiều bất ngờ cho WTA Tour trong thời gian sắp tới.

Tay vợt quê ở Ksar Hellal (Monastir) hạnh phúc chia sẻ sau khi đạt được thành tích cao nhất qua 6 lần tham dự vòng đấu chính ở Roland Garros: “Đây là kỳ giải Grand Slam duy nhất mà tôi vẫn còn thiếu trong bản thành tích của mình. Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn trong ngày hôm nay, với cái cách mà tôi đã chơi bóng, đặc biệt khi vừa quay trở lại sau ca chấn thương, các bạn biết đó”.

“Tôi hiện chỉ đang tính toán từng trận đấu một, cố gắng vượt qua tuần lễ thứ 2 tại đây. Giờ đây, tôi đã có thể thúc ép bản thân nhiều hơn cho vài trận đấu kế tiếp. Vâng, hy vọng là sẽ đạt thành tích tốt hơn cả vòng tứ kết ở đây, tìm kiếm trận đấu bán kết”, Jabeur chia sẻ.

Ở vòng tứ kết, cô sẽ đấu với đối thủ người Brazil - Beatriz Haddad Maia (hiện xếp hạng 14 ở trên Bảng điểm của WTA). Haddad Maia đánh bại Sara Sorribes Tormo (Tây Ban Nha, hạng 132 WTA) trong một trận đấu vòng 4 khác với điểm số 6-7 (3-7), 6-3, 7-5.

Jabeur được đánh giá cao hơn so với đối thủ đến từ Nam Mỹ, do thành tích ấn tượng gần đây, và cũng do cô đã từng đánh bại Haddad Maia cả 2 lần khi đối đầu trong quá khứ.

Jabeur đã từng thắng với điểm số 6-4, 6-4 ở Joue Les Tours hồi năm 2016 và hồi tháng 4 năm nay, cô lại một lần nữa giành chiến thắng trước Haddad Maia với điểm số 6-3, 6-0 ở trên mặt sân đất nện tại Stuttgart (Đức), giải Porsche Grand Prix.

Tất nhiên, trong khi Jabeur gánh vác lịch sử cho Ả rập và Bắc Phi, Haddad Maia cũng gánh vác lịch sử cho Xứ sở Samba. Cô vừa trở thành người phụ nữ Brazil đầu tiên lọt vào tứ kết Roland Garros kể từ thời của “nữ tiền bối” Maria Bueno. Nhưng Bueno vĩ đại đến mức nào, với tổng cộng 7 danh hiệu Grand Slam. So với bà, Haddad Maia mới nhỏ bé làm sao.

Cô thừa nhận: “Tôi có một bức ảnh của bà ở Wimbledon. Đó là một ngày may mắn. Tôi cũng gặp bà vài lần ở Sao Paulo. Không may, bà đã qua đời, nhưng chúng tôi đã nói chuyện vài lần. Bà là một người truyền cảm hứng cho chúng tôi rất nhiều suốt nhiều năm qua. Tôi nghĩ bà ấy là một phụ nữ đầy quyền lực”.

Haddad Maia hay là Jabeur sẽ viết tiếp câu chuyện đầu tay của mình ở Roland Garros năm nay?