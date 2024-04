Rikunov bản lĩnh thắng tiếp chặng 2

Áo vàng Rikunov tiếp tục là người về nhất chặng 2. Ảnh: Hoàng Hùng

Mặc dù chặng 2 chỉ chạy 4 vòng mỗi vòng 15,5 km quanh thành phố Sơn La được xem là chặng đua ngắn 62 km nhưng HLV Đỗ Thành Đạt (TPHCM) vẫn quyết định xua quân tấn công mãnh liệt vào đối thủ trực tiếp An Giang. Bởi ông biết lộ trình đường đua mỗi vòng có 1 con dốc dài 3 km và 1 con dốc 1 km rất khó chịu, thích hợp cho miếng đánh của mình.

Chính vì thế, ngay sau khi xuất phát, miếng đánh của TPHCM tỏ rõ khi đưa ngoại binh đội 2 TPHCM New Group Igor Frolov tăng tốc mạnh tấn công ngay con dốc đầu tiên thoát đi, trong khi ngoại binh đội 1 TPHCM Vinama - Ivannov TimoFei sẽ ở lại giữ chân Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời). Rơi vào tình thế này, An Giang buộc phải dàn đội hình máy kéo bảo vệ cho Áo vàng. Tuy nhiên, trước tốc độ quá cao của Igor Frolov, dàn máy kéo của An Giang tan rã, không còn một tay đua nào đi kề cạnh hỗ trợ cho Rikunov.

Igor Frolov tấn công thoát đi gây khó khăn cho Áo vàng. Ảnh: Hoàng Hùng

Có thể nói TPHCM đã thành công bước đầu khi phá nát được bức tường thành bảo vệ của An Gianh dành cho Áo vàng Rikunov. Thế nhưng, đội đua thành phố mang tên Bác phải thừa nhận đương kim Áo vàng của đội Tập đoàn Lộc Trời quá hay. Trong thế trận một mình giữa 4 tay đua TPHCM, 2 tay đua Đồng Nai, 1 tay đua Nhựa Bình Minh Bình Dương , 1 Domesco Đồng Tháp, 1 Quân khu 7, nhưng Áo vàng Rikunov vẫn đứng vẫn.

Đầu tiên, Rikunov tăng tốc bắt được với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Igor Frolov. Sau đó, ngoại binh của đội Tập đoàn Lộc Trời còn rút thắng Savva Novikov (Nhụa Bình Minh Bình Dương), Nguyễn Tuấn Vũ (TPHCM Vinama) giành chiến thắng chặng.

Một mình Rikunov trong vòng vây các đối thủ

Lần thứ 2 liên tiếp bước lên bục vinh quang, Rikunov tiếp tục mặc chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh sau 2 chặng. Nhờ kiếm được 5 giây thưởng ở giải thưởng dọc đường, tay đua Nguyễn Hoàng Sang vươn lên mặc chiếc Áo cam dành cho VĐV Việt Nam xuất sắc nhất.

Xuất sắc đeo bám tốc độ của 6 ngoại binh trong tốp đầu, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) vươn lên lấy chiếc Áo trắng từ người đồng đội Nguyễn Văn Nhã.

Tuy chưa lật đổ được chiếc Áo vàng Rikunov, nhưng hôm nay vẫn được xem là ngày thi đấu thành công của đội TPHCM Vinama. Họ có 3 tay đua nằm trong tốp đầu, qua đó vươn lên đứng đầu giải đồng đội và tạo khoảng cách 1 phút 28 so với đội Le Fruit Đồng Nai và 2 phút 56 so với Tập đoàn Lộc Trời.

Phạm Lê Xuân Lộc vươn lên mặc Áo trắng

Đáng chú ý ở chặng đua ngày hôm nay, do các ngoại binh chạy tốc độ quá cao, có 76 tay đua không hoàn thành được trong thời gian quy định nên sẽ bị loại khỏi cuộc tranh chấp các danh hiệu cá nhân. Các danh hiệu cá nhân đó giờ chỉ còn 29 tay đua, trong đó có 10 ngoại binh mới đủ điều kiện tranh chấp.

Ngày mai, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM - Tôn Đông Á sẽ chạy chặng 3 vòng quanh thành phố Hoà Bình (52 km).

GIA MẪN