Ra mắt dự án Phim tài liệu điện ảnh đầu tiên về bóng đá Việt Nam

Ngày 16-6-2023 tại TPHCM, nhà sản xuất ViewFinder tổ chức họp báo công bố phim tài liệu về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Bộ phim do Liên đoàn bóng đá Việt Nam hợp tác với nhà đầu tư dự kiến phát hành vào dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2023 với sự tài trợ của Công ty Sabeco.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào World Cup 2023, sẽ diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20-7 đến 20-8. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam chia thành 4 giai đoạn chuẩn bị và hiện đang vào giai đoạn tập huấn thứ 2 tại với 3 trận đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10-6), CLB Short Mainz (ngày 15-6) và đội tuyển nữ Đức (ngày 24-6). Trong thời gian này, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có chuyến di chuyển ngắn sang Ba Lan và có 1 trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Ba Lan vào ngày 21-6.

Sau chuyến tập huấn này, đội sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5-7. Ở giai đoạn cuối cùng này, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại VCK bóng đá nữ thế giới 2023.

Đây là sự kiện lịch sử khi lần đầu tiên, bóng đá nữ nước nhà tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh. Trên hành trình vượt qua vòng loại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã truyền cảm hứng mạnh mẽ với tinh thần kiên cường của phụ nữ Việt Nam.

Trước thềm giải đấu lịch sử, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với nhà đầu tư thực hiện dự án phim tài liệu về Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam với tên gọi: Vietnam – Where are you?. Đây là bộ phim tài liệu điện ảnh đầu tiên về tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Xa hơn nữa là câu chuyện về sự vươn lên của những cá nhân, sự nỗ lực và hy sinh của một tập thể đặc biệt.

Dự án này vì thế, không đơn thuần chỉ là một bộ phim về một đội bóng đá nữ lần đầu tham dự World Cup, mà là hành trình của một gia đình cùng nhau chạm đến ước mơ của mình. Vietnam - Where are you? là thể loại điện ảnh tài liệu dựa trên chất liệu con người và sự kiện có thật những câu chuyện chính được sáng tác để gần gũi, nhạy cảm, tinh tế và đến gần với khán giả quần chúng hơn thay vì góc nhìn phóng sự.

Trong buổi họp báo, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ: "Thay mặt VFF, xin cảm ơn các đơn vị báo chí, truyền thông, các nhà tài trợ đã đồng hành cùng đội tuyển nữ trong hành trình giành vé dự World Cup 2023 cũng như cung cấp tư liệu và hình ảnh đóng góp vào thành công của bộ phim. Tấm vé giành suất dự World Cup 2023 đã thể hiện sự quyết tâm, nhiệt huyết của các nữ tuyển thủ".