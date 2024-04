Pochettino chỉ trích những “đứa trẻ” Chelsea tranh nhau quả phạt đền

Chelsea giành chiến thắng 6-0, trong đó có cú “poker’ của một trong những cầu thủ ngôi sao trẻ sáng giá nhất hiện nay Cole Palmer, nhưng HLV Mauricio Pochettino vẫn có lý do để thất vọng khi chứng kiến Palmer và 2 cầu thủ trẻ khác tranh nhau quyền sút phạt đền.

Đội trưởng Conor Gallagher buộc phải can thiệp giật bóng rồi trao cho Cole Palmer.

Khi tỷ số đang là 4-0, với Palmer ghi hat-trick còn Nicolas Jackson là người ghi bàn còn lại vào cuối hiệp 1, Chelsea đã được hưởng một quả phạt đền ở phút 64. Đầu tiên Jackson muốn Noni Madueke giao lại bóng để anh thực hiện, sau đó Palmer cũng tiến lại những vẫn bất thành trong việc thuyết phục Madueke - người cho rằng anh đã mang về quả phạt đền và phải thực thiện nó. Đội trưởng Conor Gallagher buộc phải can thiệp, giật bóng từ tay Madueke rồi trao cho Palmer. Nhưng sự việc chưa dừng lại khi Jackson lao tới tiếp tục tranh giành, buộc Gallagher phải tách cả 2 ra lần nữa. Hình ảnh “xấu xí” cuối cùng là động tác đẩy vào người đội trưởng của Madueke.

“Các cầu thủ và nhân viên biết rằng Cole Palmer là người được giao thực hiện các quả phạt đền”, HLV Pochettino giận dữ nói sau trận đấu. “Tôi rất buồn về tình huống này. Kỷ luật là điều quan trọng nhất trong đội của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng họ (Jackson và Madueke) đã sai. Họ không phải là những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Họ còn trẻ. Phản ứng của Conor Gallagher là rất tốt. Chúng tôi không được thể hiện kiểu hành vi đó. Giống như chúng tôi đang ở trong một trường học và công việc của chúng tôi là cho họ thấy rằng họ đã sai để họ có thể học hỏi. Sẽ không có hình phạt nào, nhưng điều này không được xảy ra lần nữa. Nếu Palmer có mặt trên sân, cậu ấy phải là người thực hiện quả phạt đền”.

HLV Mauricio Pochettino khẳng định Cole Palmer được giao thực hiện các quả phạt đền.

HLV Pochettino tiếp tục xin lỗi về vụ việc và nhấn mạnh đây là “hình ảnh xấu” của CLB mà họ đã tạo ra với phần còn lại của thế giới: “Không thể nào sau một màn trình diễn như thế này lại có kiểu hành vi như vậy, nó cho thấy rằng chúng tôi đang trong một quá trình và chúng tôi sẽ học hỏi thêm nhiều điều. Chúng tôi là một đội tuyệt vời chiến đấu vì những điều lớn lao. Chúng tôi cần thay đổi và suy nghĩ nhiều hơn theo hướng tập thể. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta cư xử như những đứa trẻ. Khi điều này xảy ra, chúng ta cần phải học và học thật nhanh. Hãy chơi bóng như ngày hôm nay nhưng cần cư xử tốt hơn nhiều nữa”.

Kết quả này giúp Chelsea đứng ở vị trí thứ 9 với 47 điểm, nhưng chỉ kém 3 điểm so với đội xếp thứ 6 là Newcastle, và The Blues còn chơi ít hơn 1 trận. Sau khởi đầu quá đáng thất vọng, Chelsea cuối cùng đã lấy lại phong độ với mạch 8 trận bất bại. Cựu HLV của Tottenham cho biết đã đến lúc đội bóng của ông phải trưởng thành và học hỏi từ những sai lầm của mình: “Nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn. Chúng tôi đã thể hiện một cách tiếp cận khác so với trận đấu với Sheffield United (hòa 2-2 vào Chủ nhật tuần trước), chúng tôi đã cải thiện ở nhiều khía cạnh khác nhau và hôm nay là một trận đấu hoàn hảo”.

LINH SƠN