Pha cứu thua kép của Raya giúp Arsenal thoát hiểm tại Atalanta

Thủ thành David Raya đã giúp Arsenal giữ vững tỷ số hòa 0-0 trên sân Atalanta

Phút 51, Atalanta được trao một quả phạt đền sau khi Thomas Partey phạm lỗi với Ederson trong vòng cấm. Nhưng Arsenal may mắn còn có David Raya, một thủ môn nổi tiếng với khả năng giữ bóng bằng chân nhưng giờ đây anh đã chứng minh thêm khả năng cản phá từ chấm 11 mét. Pha cứu thua đầu tiên rất tốt, cầu thủ người Tây Ban Nha đã lao sang bên phải để cản phá cú sút do Mateo Retegui thực hiện. Pha cứu thua thứ hai thậm chí còn ấn tượng hơn, khi Raya nhanh chóng đứng dậy, chạy qua vạch vôi rồi dùng tay trái cản phá cú đánh đầu tiếp theo của tiền đạo người Italy.

Raya đã hét lên thật to và được các cầu thủ Arsenal vây quanh chúc mừng trong khung thành. “Tôi đã may mắn khi đi đúng hướng và cản phá được cú sút”, Raya chia sẻ. “Tôi đã không may khi đẩy bóng bật thẳng trở lại vào anh ấy nhưng tôi đã đủ nhanh để đứng dậy và cứu bóng một lần nữa. Thật tuyệt khi có thể giữ sạch lưới và giúp đội ít nhất có được một điểm. Đây là một trận đấu rất khó khăn nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng đã đã gây khó khăn cho họ. Một điểm trên sân khách trong trận đấu đầu tiên của Champions League, chúng tôi có thể chơi tốt hơn một chút nhưng nếu bạn không thể thắng trận đấu thì đừng để mất nó”.

David Raya có pha cản phá kép từ một tình huống sút phạt đền của chủ nhà Atalanta.

Thủ môn này đã thực hiện một pha cứu thua tương tự trên vạch vôi ở Premier League mùa giải này tại Aston Villa, để từ chối cú sút của Ollie Watkins, trước khi Arsenal tiếp tục ghi 2 bàn trong hiệp 2 để giành chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, lần này không có bàn thắng nào được ghi vào phút cuối cho đội bóng của HLV Mikel Arteta, đội thấy sự sáng tạo và tinh thần tấn công đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương mắt cá chân của đội trưởng Martin Odegaard. Tiền vệ tài hoa người Na Uy bị tổn thương dây chằng mắt cá chân “đáng kể” và sẽ phải nghỉ thi đấu “một thời gian”, HLV Arteta đã cho biết ngay trước trận đấu với Atalanta.

Không có tiền vệ tấn công hàng đầu của mình, Pháo thủ đã chơi không tốt trước khi ghi bàn từ một quả phạt góc trong chiến thắng 1-0 trước đối thủ cùng thành phố Tottenham vào Chủ Nhật, và giờ bị Atalanta cầm hòa trong một diễn biến đội khách chỉ có 2 cú sút trúng đích tại Bergamo. Những dấu ấn đó đến từ một quả đá phạt trong hiệp một của Bukayo Saka bị thủ môn Marco Carnesecchi của Atalanta cản phá tốt, và Gabriel Martinelli đã sút bóng vọt xà ngang trong một pha tấn công hiếm hoi sau giờ nghỉ. Đây cũng là lời nhắc nhở cho HLV Arteta về việc cần có một cách tiếp cận chính xác hơn khi Man.City là đối thủ tiếp theo vào Chủ Nhật, là cuộc chạm trán giữa 2 ứng viên vô địch Premier League tại Etihad.

Hôm thứ Năm là lần đầu tiên 2 đội chạm trán khi Atalanta đã đủ điều kiện tham dự giải đấu bằng cách đứng thứ 4 tại Serie A mùa giải trước, trong khi họ cũng vô địch Europa League. Chắc chắn, đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini sẽ thất vọng vì không bắt đầu bằng một chiến thắng đáng chú ý trước một đối thủ rất mạnh như á quân Premier League. Tuy nhiên, Atalanta đã cho thấy rằng họ sẽ là một đối thủ khó nhằn ở vòng bảng, đặc biệt với chỗ dựa Stadio di Bergamo vốn ồn ào, nơi vừa khiến đội Arsenal phải thể hiện một màn trình diễn kiên cường mới có thể chống đỡ.

VIỆT TÙNG