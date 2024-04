Petr Rikunov lần thứ 4 thắng chặng gỡ 10 giây thưởng

Áo xanh Rikunov lần thứ 4 ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hùng

Gặp tai nạn ở chặng 4 đánh rơi Áo vàng vào tay đối thủ trực tiếp của TPHCM, đội An Giang quyết định tận dụng những chặng đua đường bằng còn lại để cho Rikunov có nước rút dũng mãnh kiếm lại giây thưởng nhằm thu dần khoảng cách.

Chặng 6 từ Hà Nội qua Hà Nam, vào Ninh Bình rồi Thanh Hóa (127,5 km) trời đổ mưa nhưng không ngăn được nỗ lực của các tay đua. Với mục tiêu bảo vệ áo vàng cho Ivannov Timofei, đội TPHCM Vinama làm chủ đường đua, chủ động để cho các tay đua không tranh chấp thoát đi.

Trời mưa đã ảnh hưởng phần nào tốc độ của các VĐV

Tuy nhiên, các tay đua An Giang không muốn TPHCM thả các tay đua không thể tranh chấp đi quá xa khiến họ phải đuổi bắt về sau nên các học trò của HLV Lê Thành Liêm quyết định “lấy công làm thủ”. Các tay đua Tập đoàn Lộc Trời luôn chủ động tấn công gởi quân trên tốp đầu buộc các các thành viên của đội TPHCM ở phía sau phải làm việc. Bởi tốp đầu đi có VĐV An Giang, họ có thể bảo vệ an toàn cho Áo vàng nhưng lại thiệt thời gian về đồng đội.

Diễn biến trong 35 km cuối đầy hấp dẫn khi các tay đua của những đội mạnh như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Le Fruit Đồng Nai liên tiếp tổ chức tấn công tạo nên những màn rượt đuổi tốc độ cao kịch tính. Phan Công Hiếu (Le Fruit Đồng Nai), Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) tách được khỏi tốp áo vàng, nhưng TPHCM không muốn mất giờ đồng đội buộc đuổi bắt vào.

Những cuộc tấn công của Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang khiến TPHCM phải đuổi bắt. Ảnh: H.H

Ở giai đoạn cuối, đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long tham vọng muốn đưa ngoại binh người Estonia là Martin Lass thể hiện sở trường nước rút nên vươn lên đầu làm tốc độ. Tuy nhiên, các chân rút mạnh “nằm tài” ở phía sau đã không cho Vĩnh Long thực hiện ý đồ của mình.

Cú nhấn bàn đạp mạnh, Petr Rikunov vượt qua Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) và Martin Lass (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) về nhất chặng. Đây là lần thứ 4 thắng chặng, tay đua người Nga củng cố danh hiệu Áo xanh – vua nước rút sau 6 chặng.

Hiện tại trong tổng sắp, 3 tay đua Ivannov Timofei, Igor Frolov, Savva Novikov đều có cùng thời gian, nhưng Ivannov Timofei có chỉ số phụ tốt hơn nên mặc chiếc Áo vàng sau 6 chặng. Thế nhưng, họ đã để đối thủ nguy hiểm Petr Rikunov rút ngắn khoảng cách bớt đi 10 giây xuống còn 54 giây. Trong những chặng tiếp theo, nhiều khả năng An Giang tiếp tục tận dụng chiến thuật này để cho Petr Rikunov đánh chiếm Áo vàng khiến đường đua càng hấp dẫn hơn.

Ivannov Timofei vẫn được các tay đua TPHCM bảo vệ Áo vàng thành công. Ảnh: Hoàng Hùng

Các danh hiệu khác cũng không thay đổi khi Áo cam dành cho VĐV Việt Nam có thành tích tốt nhất vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời), Áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc vẫn trong tay Phạm Lê Xuân Lộc và ngôi nhất đồng đội thuộc về TPHCM Vinama.

Ngày mai 9-4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á sẽ cho các VĐV nghỉ tự do tại Thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) trước khi tranh tài chặng 7 vào ngày 10-4 với nội dung đồng đội tính giờ dài 26,1 km.

GIA MẪN