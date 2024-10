Nữ TPHCM lật đổ An Giang giành HCV nội dung đồng đội tính giờ 50 km

Chơi nỗ lực với hơn 100% sức lực và cộng thêm một chút may mắn, các cô gái TPHCM xuất sắc lật đổ An Giang lẫn đối thủ mạnh Bình Dương mang về cho đội nhà chiếc HCV nội dung chạy đồng đội tính giờ nữ 50 km diễn ra hôm nay tại Hoà Bình.

Đội nữ TPHCM giành chiếc HCV quý giá

Nội dung đồng đội tính giờ nữ chạy 50 km có 5 đội đăng ký tham gia xuất phát nhưng đội tân binh Vĩnh Phúc đã không hoàn thành cự ly. Nói về xe đạp nữ trong thập niên vừa qua, các cô gái nữ An Giang gần như thống trị hoàn toàn. Ở mùa giải năm nay, đội hình của đội đua miền Tây vẫn còn những tay đua mạnh nội dung này như: Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân nhưng họ đã bị TPHCM đánh bại vì sự cố kỹ thuật.

Bước vào đường đua, tay đua chủ lực của An Giang Nguyễn Thị Thi không may chiếc xe thân yêu của mình gặp trục trặc. Theo ông Trần Hải Triều – Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp & Mô tô Thể thao An Giang cho biết Nguyễn Thị Thi đã 2 lần gặp vấn đề về xe, mặc dù cố gắng thay đổi xe cho cô nhưng đội đã không thể thi đấu đúng với năng lực của mình.

Các cô gái TPHCM chuẩn bị xuất phát

Trong khi đó, đội TPHCM với 4 cô gái: Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Thị Phương Dung, Lâm Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Lưu Cẩm Tú chơi khá xuất sắc. Họ đã hoàn thành cự ly với thời gian 1 giờ 6 phút 46 giây, đánh bại An Giang đúng 9 giây và có khoảng cách 3 phút 40 giây so với Bình Dương để mang về chiếc HCV quý giá cho TPHCM.

Mới cầm quân đội nữ trong thời gian gần đây, cựu tay đua nổi tiếng Nguyễn Trường Tài đã tạo dấu ấn cho đội đua TPHCM. Tuy nhiên, theo tay đua từng mặc áo vàng chung cuộc Cúp Truyền hình cho biết: “Tôi không nghĩ đội sẽ có chiếc HCV ngày hôm nay. Một chiến thắng có phần may mắn do đối thủ trực tiếp An Giang gặp sự cố”.

Qua trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Quang Vinh – Chủ tịch Liên đoàn Xe TPHCM cho biết, đây có thể xem là chiếc HCV lịch sử vì 20 năm qua, TPHCM chưa từng có chiếc HCV đồng đội tính giờ nữ chạy 50 km.

Hà Nội bất ngờ vượt qua các đối thủ mạnh giành HCV

Không chỉ bất ngờ ở nội dung nữ, nội dung chạy đồng đội tính giờ nam 80 km cũng có bất ngờ lớn khi đội Hà Nội không được đánh giá cao đã vượt qua đương kim vô địch Đồng Tháp và Đồng Nai giành chiếc huy chương vàng. Ở nội dung này, các đội Đồng Tháp, TPHCM, Vĩnh Long được đánh giá cao.

Nếu như nữ TPHCM gặp may mắn thì các chàng trai thành phố mang tên Bác lại gặp vận đen ngay sau khi xuất phát không lâu. Tay đua Nguyễn Trúc Xinh bị hư xe nên mất một máy kéo. Do đó, họ chỉ về thứ 4, trong khi Vĩnh Long năm nay chơi không tốt về hạng 5.

Vào ngày mai, giải tiếp tục thi đấu nội dung tốc độ 500 mét nam, nữ và cá nhân tính giờ cá nhân nam 4 km và nữ 3 km.

GIA MẪN - KIM MINH