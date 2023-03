“Nữ hoàng tốc độ” Jutatip hết cửa tranh Áo xanh với Bùi Thị Quỳnh

Trước khi bước vào chặng 7 từ Phan Rang đi Phan Thiết dài 135 km, cục diện đường đua chỉ còn hấp dẫn nhất ở cuộc chiến Áo xanh, trong khi các danh hiệu khác thì khó có biến động. Hiện tại trong bảng điểm Áo xanh, Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương) đang có khoảng cách 11 điểm so với người thứ hai Nguyễn Thị Thu Mai và 13 điểm so với Jutatip (Thái Lan).

Đứng thứ ba trong bảng điểm, nhưng chính Jutatip mới là đối thủ đáng sợ nhất đối với chiếc Áo xanh của Bùi Thị Quỳnh. Vì giới chuyên môn đều biết, cô gái Thái Lan có khả năng nước rút “vô đối” tại giải với 3 lần thắng chiến thắng chặng. Nếu trong 4 chặng đua còn lại, các đồng đội hỗ trợ tốt đưa về thế nước rút, chuyện cách biệt 13 điểm đối với Bùi Thị Quỳnh không đáng là bao đối với Jutatip.

Mục đích chính chạy bảo vệ vị trí nhất đồng đội, Biwase Bình Dương vẫn tung kế sách phá điểm Áo xanh để loại bỏ dần cơ hội của Jutatip. Họ chạy làm sao mà tạo được thế trận có một tốp thoát đi phía trên mà không có mặt Jutatip. Sau hơn 30 km tấn công nảy lửa, cuối cùng Bình Dương cũng đã thành công khi một tốp khoảng 8 tay đua thoát đi mà không có tay đua Thái Lan.

Trong tốp này, Biwase Bình Dương có ngoại binh Tsubasa Makise (Biwase Bình Dương) chịu đẩy tốc độ nhất. Bên cạnh đó, đối thủ “không đội trời chung” Tập đoàn Lộc Trời An Giang lại có tay đua sở hữu nước rút tốt Trần Thị Thuỳ Trang. Chính vì thế, đội đua miền Tây cũng không “chọc ngoáy” vào thế cờ để hưởng lợi với việc Trần Thị Thuỳ Trang giành chiến thắng cả hai giải thưởng dọc đường, phá điểm áo xanh dùm cho Biwase.

Tuy nhiên ở thời điểm này, đội Biwase Bình Dương nhận được tin vui từ trọng tài khi đối thủ đáng gờm nhất Jutatip bỏ cuộc lên xe vớt. Điều này đồng nghĩa, tay đua có nước rút tốt nhất giải không còn được tranh giành tất cả danh hiệu cá nhân, trong đó có chiếc Áo xanh. Ngoài Jutatip, Thái Lan còn có Khaoplot cũng lên xe vớt do “bể phổi” trước sức tấn công của các cô gái Việt Nam. Đội hình bị sức mẻ, Thái Lan buộc phải co cụm lại chạy an toàn bảo vệ cho Áo vàng Batriya Chaniporn và vị trí thứ ba đồng đội.

Với sự rút lui của Jutatip, cuộc chiến Áo xanh giờ chỉ còn 2 khuôn mặt Bùi Thị Quỳnh đang dẫn 11 điểm so với Nguyễn Thị Thu Mai. Trong màn so kè tốc độ tại đích đến, Lei Ying Hsiu (CLB Frabo Đài Loan) rút thắng Nguyễn Thị Thu Mai, Bùi Thị Quỳnh về nhất chặng khiến cục diện Áo xanh thêm phần gây cấn. Hiện tại sau 7 chặng, Bùi Thị Quỳnh vẫn giữ chiếc Áo xanh nhưng bị Thu Mai rút ngắn khoảng cách từ 11 điểm xuống còn 9 điểm. Trong 3 chặng còn lại, cuộc chiến giữa hai tuyển thủ quốc gia trong danh sách dự SEA Games này hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Các danh hiệu khác không có gì thay đổi sau 7 chặng. Chiếc Áo vàng vẫn thuộc về Batriya Chaniporn (Thái Lan). Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) mặc chiếc Áo đỏ và Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama) mặc Áo trắng. Đội chủ giải Biwase Bình Dương đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Thái Lan.

Sáng mai 14-3, đoàn đua chạy chặng 8 từ Phan Thiết đi La Gi (115 km).