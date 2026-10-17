Niềm vui kép của Huỳnh Như

Chia sẻ trên trang cá nhân vào chiều 17-10, Huỳnh Như viết: “Thêm một cột mốc đáng nhớ tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn, cảm ơn anh chị em, bạn bè đã luôn đồng hành, hỗ trợ và động viên trong suốt hành trình vừa qua”, bên cạnh đó là những hình ảnh cô chụp cùng gia đình, bạn bè.
Huỳnh Như đã đăng ký theo học ngành giáo dục thể chất tại trường Đại học Sư phạm TPHCM. Đến ngày 17-10, cô đã hoàn thành bảo vệ luận văn chuyên ngành mà mình theo học.
Đến nay, Huỳnh Như nằm trong tốp cầu thủ nữ đoạt nhiều danh hiệu nhất với 5 lần đoạt đoạt Quả bóng vàng (2016, 2019, 2020, 2021, 2023); 4 Huy chương vàng SEA Games 2017, 2019, 2022, 2023, vô địch AFF Cup nữ 2019; tham dự FIFA Women's World Cup 2023. Ở cấp CLB, cô cùng đội TPHCM I giành 12 vô địch quốc gia. Bên cạnh đó, cô cùng các đồng đội đoạt Cúp quốc gia vào các năm 2020, 2021, 2022, 2025 và 2026.
Bước sang tuổi 35, cô đang là trụ cột của đội nữ TPHCM vừa hoàn tất cú đúp ở mùa bóng 2026 với ngôi vô địch Cúp quốc gia và VĐQG.