Những khoảnh khắc quan trọng định hình 5 năm của HLV Arteta tại Arsenal

Arteta đến Arsenal với một kế hoạch gồm 5 giai đoạn để chuyển đổi câu lạc bộ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha luôn kín tiếng về các chi tiết nhưng bước cuối cùng chắc chắn là giành được những danh hiệu lớn. Đó sẽ là đỉnh cao của công việc kéo dài nửa thập kỷ, và Arteta đã suy ngẫm về cột mốc này. "Tôi không uống rượu nhưng đó sẽ là một ngày đặc biệt, năm năm trong công việc của một CLB quy mô như thế này là một điều lớn lao nên tôi rất biết ơn", ông nói. "Tôi sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm nhưng tôi sẽ suy ngẫm về nó, và chúng ta sẽ có một số kỷ niệm và xem lại những bức ảnh và bình luận và một vài khoảnh khắc mà chúng ta đã dành cho nhau và nhớ lại và trân trọng nó vì đó là một khoảng thời gian khá dài".

Bước đầu tiên của Arteta trong sự nghiệp quản lý là một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy kịch tính, giải quyết những phức tạp phát sinh từ đại dịch COVID-19 trong mùa giải đầu tiên của ông, thúc đẩy một cuộc cải tổ toàn diện đội hình và đối đầu trực diện với đội Manchester City đang thống trị của Pep Guardiola .

Sau đây là những khoảnh khắc quan trọng trong nhiệm kỳ của ông cho đến nay.

Tháng 8 năm 2020: Vô địch FA Cup

Không gì có thể chứng thực công trình hình thành của một nhà HLV trẻ như việc trao tặng danh hiệu bạc cho một CLB đang khát thành công chưa đầy chín tháng sau khi nhậm chức. Trong khi cúp FA năm 2017 của Arsenal giống như một lời chào tạm biệt cuối cùng dành cho Arsene Wenger, thì chiến thắng của Pháo thủ tại Wembley ba năm sau đó lại giống như một dấu hiệu tích cực cho tương lai.

Arsenal đã trôi dạt trong những năm cuối của Wenger và có hẳn một sự trượt dốc mà người kế nhiệm ông, Unai Emery, không thể ngăn chặn. Arteta bắt đầu đảo ngược quỹ đạo đó bằng cách truyền đạt một cấu trúc và kỷ luật giúp ông trở thành HLV đầu tiên của Arsenal giành được một danh hiệu lớn trong mùa giải đầu tiên nắm quyền kể từ George Graham vào năm 1986-87.

Họ đã làm theo cách khó khăn, đánh bại Manchester City ở bán kết và sau đó là Chelsea ở chung kết. Đối đầu với Man City, họ kiểm soát bóng 30%, bốn cú sút trong toàn trận và giành chiến thắng 2-0. Đối đầu với Chelsea, họ kiểm soát bóng 41%, ba cú sút trúng đích và ghi hai bàn trong chiến thắng 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang ghi tất cả các bàn thắng đó.

Mikel Arteta chỉ có thể đưa Arsenal về đích ở vị trí thứ tám tại Premier League trong mùa giải đầu tiên nhưng ông đã kết thúc mùa giải bằng chức vô địch FA Cup.

Tháng 9 năm 2020: Arteta được 'thăng chức' làm quản lý

Arteta được thuê với chức danh HLV (Coach), nhưng tình hình phức tạp đến mức ông được “thăng cấp” thành Manager, chức danh phổ biến của các HLV trong bóng đá Anh. Giải thích về quyết định vào thời điểm đó, giám đốc điều hành Vinai Venkatesham cho biết: "Đó là sự công nhận những gì ông ấy đã làm từ ngày đầu tiên bước vào câu lạc bộ, nhưng cũng là nơi chúng tôi thấy được năng lực của ông ấy. Ông ấy đang làm rất tốt công việc huấn luyện đội một và đó là trách nhiệm chính của ông ấy, nhưng ông ấy có thể mang lại nhiều hơn thế nữa và đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện sự thay đổi này."

Các nguồn tin thì cho rằng động thái này được thực hiện nhằm củng cố quyền lực của Arteta trước thềm cuộc cải tổ đội hình tàn khốc và không khoan nhượng.

Tháng 12 năm 2020: Arsenal 3-1 Chelsea

Các sân vận động trống rỗng và sau đó là lượng khán giả hạn chế do COVID-19 đã khiến mối liên kết giữa những người ủng hộ Arsenal và đội của Arteta trở nên khó khăn hơn. Tâm trạng chung không được cải thiện khi câu lạc bộ công bố kế hoạch sa thải 55 nhân viên vào đầu năm do tác động tài chính của đại dịch. Arsenal bước vào trận đấu này ở vị trí thứ 15 và đã trải qua bảy trận không thắng.

Được chơi vào đúng ngày kỷ niệm trận đấu đầu tiên của ông với tư cách là HLV, chính những “đứa trẻ” đã đến dự tiệc. Bukayo Saka và Gabriel Martinelli , cả hai đều 19 tuổi, và Emile Smith Rowe, 20 tuổi đã hồi sinh Arsenal trong chiến thắng 3-1, qua đó thể hiện tiềm năng của thế hệ tiếp theo của câu lạc bộ.

Tháng 1 năm 2021: Özil bị buộc phải ra đi

Arteta đã phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên về việc thay đổi văn hóa của Arsenal, và theo thời gian, ông bắt đầu đặt câu hỏi về tính cách của một số thành viên cao cấp trong đội.

Tin tức về vụ xô xát trên sân tập giữa David Luiz và Dani Ceballos bị rò rỉ ra báo chí và Arteta tuyên bố sẽ tìm ra kẻ nội gián này, cảnh báo "sẽ có hậu quả". Đây chỉ là một trong số nhiều sự cố mà Arteta đặt câu hỏi về động lực của các cầu thủ và chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tìm kiếm sự chấp thuận từ chủ sở hữu câu lạc bộ, Kroenke Sports Enterprises (KSE), để bắt đầu đẩy cầu thủ ra khỏi câu lạc bộ.

Danh tính của gián điệp chưa bao giờ được tiết lộ công khai nhưng vào tháng 1, Sokratis Papastathopoulos và Özil đã trở thành những người đầu tiên trong số chín cầu thủ sẽ bị ngưng hợp đồng trong vài năm tới. Cái giá không hề rẻ -- các nguồn tin cho rằng Özil đã nhận được khoảng 90% trong số 7 triệu bảng Anh trong thời gian còn lại của hợp đồng -- Nhưng đó là một dấu hiệu khác cho thấy cam kết kiên định của họ trong phán đoán của Arteta.

Özil được ca ngợi là Dennis Bergkamp mới khi chuyển đến từ Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB vào thời điểm đó là 42,4 triệu bảng Anh vào năm 2013. Anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất của câu lạc bộ với mức lương 350.000 bảng Anh một tuần nhưng, do phán quyết của Arteta, anh đã rời câu lạc bộ trong sự ô nhục .

Mesut Özil là cầu thủ đầu tiên trong số nhiều cầu thủ tên tuổi bị Mikel Arteta chuyển nhượng khỏi Arsenal

Tháng 8 năm 2021: Khởi đầu tệ nhất ... nhưng chi tiêu lớn bắt đầu

Arsenal kết thúc tháng 8 với trận thua tan nát 0-5 trước Manchester City, và thua ba trận mở màn mà không ghi được bàn thắng nào lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng giữa lúc đó, tiền vệ Martin Ødegaard đã gia nhập câu lạc bộ với giá 30 triệu bảng từ Real Madrid. Hậu vệ Ben White và thủ môn Aaron Ramsdale cũng đến khi Arsenal theo đuổi chính sách ký hợp đồng với những cầu thủ triển vọng dưới 23 tuổi. Họ kết thúc năm 2021 với tư cách là đội chi tiêu nhiều nhất tại Premier League.

Đây cũng là mùa hè mà Arteta thuyết phục được chuyên gia cố định Nico Jover gia nhập họ từ Man City. Kể từ khi Jover gia nhập Arsenal, họ đã ghi được nhiều bàn thắng từ các quả phạt góc hơn bất kỳ đội Premier League nào khác.

Tháng 12 năm 2021: Aubameyang bị tước băng đội trưởng

Đây là một dấu hiệu khác cho thấy tính cách tàn nhẫn của Arteta. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Aubameyang ký hợp đồng mới chưa đầy 18 tháng trước đó, nhưng trước ống kính máy quay phim tài liệu "All or Nothing", Arteta đã tước băng đội trưởng của anh.

Không có sự rạn nứt lớn nào nhưng lại có một loạt các vấn đề liên quan đến kỷ luật và giờ giấc . Giọt nước tràn ly là việc anh trở về muộn sau chuyến đi nước ngoài để thăm mẹ; anh bị phạt vì vắng mặt trong cuộc xét nghiệm COVID-19 trước một trận đấu Europa League; anh đã "được nhắc nhở " sau khi đoạn phim ghi lại cảnh anh xăm hình mặc dù có quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt; anh đã bị loại khỏi trận derby bắc London với Tottenham Hotspur vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu sau khi đến muộn trong một cuộc họp của đội vào ngày diễn ra trận đấu.

Aubameyang gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do vào ngày 2 tháng 2 khi mối quan hệ giữa hai bên hoàn toàn xấu đi.

Tháng 8 năm 2022: Tiếp tục chi tiêu

Sau khi suýt chút nữa đã bỏ lỡ suất dự Champions League vào cuối mùa giải 2021-22, Arsenal lại chi tiêu, chủ yếu thông qua việc mua lại cả Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko từ Manchester City. Có tin cho rằng Man City sẵn sàng chia tay cặp đôi này vì họ không coi Arsenal là mối đe dọa đáng kể.

Điều đó sẽ thay đổi khi Pháo thủ giành chiến thắng 22 trong số 27 trận đầu tiên trên mọi đấu trường để khẳng định mình không chỉ là ứng cử viên cho top bốn, mà còn là đối thủ chính của Man City trong cuộc đua giành danh hiệu. Họ đã làm như vậy chủ yếu thông qua sự nổi lên của Saka và Ødegaard với tư cách là hai trong số những tài năng tấn công sáng giá nhất của giải đấu.

Tháng 4 năm 2023: Chấn thương của Saliba làm lộ chiều sâu đội hình

Arsenal đã dẫn trước tám điểm ở đầu bảng xếp hạng Premier League khi hậu vệ William Saliba bị chấn thương lưng và phải nghỉ hết mùa giải trong trận đấu với Sporting CP . Pháo thủ đã rời Europa League vào đêm đó và cuối cùng đã bị Man City đánh bại khi Arsenal suy yếu dưới áp lực về thể chất và tinh thần.

Saka đã chơi 3.131 phút tại Premier League trong suốt mùa giải với Ødegaard đạt 3.068 phút. Ở các vị trí tấn công, Pep Guardiola của City đã có thể xoay tua nhiều hơn: Bernardo Silva đã tích lũy được 2.119 phút, Jack Grealish 2.063 phút, Riyad Mahrez 2.063 phút, Phil Foden 1.702 phút. Ngay cả những cầu thủ chủ chốt như Kevin De Bruyne (2.368 phút) và Erling Haaland (2.686 phút) cũng được sử dụng ít hơn nhiều so với hai tiền đạo chủ chốt của Arsenal.

Tháng 7 năm 2023: Ký hợp đồng với Rice với giá 100 triệu bảng Anh

Sự hung hăng của Arsenal trên thị trường là điều dễ thấy. Họ đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của mình để ký hợp đồng với Declan Rice từ West Ham United , nhưng ngoài ra Kai Havertz đã được mua lại từ Chelsea với giá 67,5 triệu bảng Anh và Jurriën Timber từ Ajax với giá 34 triệu bảng Anh. Sự thay đổi trong tư duy của câu lạc bộ là rõ ràng: thời của Arsenal đã đến. Ba bản hợp đồng này cũng tiếp tục chuyển sang một đội hình mạnh mẽ hơn về mặt thể chất. Khả năng cố định của Arsenal nợ rất nhiều vào sự khéo léo của Jover nhưng cũng là thực tế là Arsenal hiện là một đội mạnh hơn và trình độ cao hơn so với khi Arteta tiếp quản.

Tháng 10 năm 2023: Cuối cùng cũng đánh bại được Man City

Arteta thừa hưởng thành tích kém cỏi của Arsenal trước các đội bóng hàng đầu. Vào tháng 11 năm 2020, Pháo thủ đã giành chiến thắng trong một trận đấu tại Premier League tại Manchester United lần đầu tiên sau 14 năm. Vào tháng 5 năm 2021, họ đã giành chiến thắng tại Stamford Bridge của Chelsea lần đầu tiên sau một thập kỷ. Vào tháng 1 năm 2023, Pháo thủ đã đánh bại Tottenham trên sân khách lần đầu tiên sau tám năm.

Họ thường xuyên bị Man City đánh bại nhưng cuối cùng, vào tháng 10 năm 2023, Arsenal đã có chiến thắng trước đội của Guardiola tại Emirates với bàn thắng quyết định của Martinelli ở phút thứ 86. Cả bốn cầu thủ vào thay người của Arteta đều kết hợp trong pha bóng đó để đảm bảo chiến thắng đầu tiên của ông tại giải đấu trước CLB nơi ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình với tư cách là một phần của đội ngũ nhân viên của Guardiola.

Tháng 4 năm 2024: Thua Villa và Bayern trong bốn ngày

Arsenal chỉ thua một trận trong nửa sau của mùa giải trước tai hại thay, đó là thất bại quá đắt giá khi thua 0-2 trên sân nhà trước Aston Villa đã đủ khiến họ mất chức vô địch. Họ đã bị loại khỏi Champions League bốn ngày sau đó tại Bayern Munich và cả hai kết quả đều ám chỉ đến nhu cầu tăng cường hàng công trong mùa hè này.

Tuần này, Arteta tỏ ra khó chịu khi có người gợi ý trong một cuộc họp báo rằng ông chỉ giành được một danh hiệu. "Và Charity Shield cũng hai lần nữa, đúng không? Vậy là ba", ông trả lời. Community Shield, như tên gọi hiện tại, không được những người chiến thắng liên tiếp coi trọng. Đó là bước tiếp theo -- và cũng là bước cuối cùng -- mà Arsenal và Arteta cần thực hiện.

HỒ VIỆT