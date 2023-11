Những cặp đấu đáng chú ý ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023-2024

Vòng 1/8 còn 5 đại diện của hạng Nhất, ngoài cuộc so tài giữa hai đội cùng hạng đấu này là PVF – Đồng Nai, các đại diện còn lại của hạng Nhất đều so tài cùng các đội đang tham dự V-League. Long An vừa có trận thắng ấn tượng 5-2 trước Phú Thọ sẽ về sân nhà tiếp B.Bình Dương. Trong khi các đội hạng Nhất khác cùng thi đấu trên sân khách.

PĐ.Ninh Bình sẽ đến sân Thanh Hóa, trong khi đó Đà Nẵng di chuyển đến sân Vinh gặp SLNA. Các cầu thủ SLNA vừa tạo ấn tượng qua trận thắng cách biệt nhất ở vòng 1 với tỷ số 6-2 trước Đồng Tháp, lại tiếp tục thi đấu trên sân nhà gặp Đà Nẵng. Nhưng cuộc so tài này được đánh giá cân sức, bởi thực lực của Đà Nẵng không thua kém gì, khác với Đồng Tháp khi tập trung sức vào giải hạng Nhất.

Trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa Viettel và CAHN khi cả hai vốn đang cùng tranh chấp ngôi vô địch, không chỉ ở đấu trường Cúp mà còn tại V-League. Trong khi đó Nam Định, đội bóng nhiều tham vọng ở mùa giải năm nay sẽ di chuyển vào Quy Nhơn để gặp Bình Định. Đây cũng là cuộc so tài cân sức và thậm chí đội khách có phần lấn lướt hơn về lực lượng.

Lịch thi đấu vòng 1/8 (thi đấu vào tháng 3-2024)

- 17 giờ: Long An - Becamex Bình Dương

- 17 giờ: SLNA - Đà Nẵng

- 18 giờ: PVF - Đồng Nai

- 18 giờ: Bình Định - CLB Nam Định

- 18 giờ: Thanh Hóa - Phù Đổng Ninh Bình

- 18 giờ: Hải Phòng - Quảng Nam

- 19g15: Hà Nội FC - Hà Tĩnh

- 19g15: Viettel - Công an Hà Nội