Nhiều nét mới tại VCK World Cup nữ 2023

Trong những ngày vừa qua, bên cạnh công tác chuyên môn, các khâu chuẩn bị cho đội tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự VCK bóng đá nữ thế giới 2023 đang dần dần được hoàn tất theo quy định và tiêu chuẩn của BTC giải đấu và FIFA.

Để đảm bảo các yêu cầu về hình ảnh và chất lượng các trận đấu, tối ngày 19-7, đoàn cán bộ của FIFA đã có buổi kiểm tra các thiết bị, trang phục… sử dụng trong trận đấu.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chuẩn bị rất kỹ của đội tuyển nữ Việt Nam, tạo điều kiện cho công việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Kết quả, toàn bộ các trang thiết bị và thông tin của đội tuyển nữ Việt Nam đáp ứng các quy định của FIFA để có thể sẵn sàng cho Vòng bảng VCK bóng đá nữ thế giới 2023.

Trước đó, FIFA đã cung cấp thiết bị để ban huấn luyện và các cán bộ hậu cần hoàn thiện việc gắn miếng dán tay áo lên trang phục thi đấu của cầu thủ. Cùng với đó, các thiết bị ghi hình kỹ thuật của đội cũng sẽ được gắn tem để phân biệt với các thiết bị của đơn vị truyền hình bản quyền. Đặc biệt, tại VCK bóng đá nữ thế giới 2023, băng đội trưởng của các đội thi đấu sẽ được thiết kế riêng theo các chiến dịch cộng đồng được triển khai theo từng vòng đấu, nhằm lan toả và thúc đẩy các giá trị ý nghĩa về việc “Không phân biệt đối xử”. Các cột cờ góc tại trận đấu cũng là những lá cờ riêng của từng đội với chữ ký của đội trưởng.

FIFA và BTC giải đấu cũng chú trọng vấn đề an ninh, an toàn của các cầu thủ và thành viên đội tuyển trong thời gian diễn ra giải đấu. Một cán bộ an ninh chuyên trách từ cơ quan cảnh sát địa phương được bố trí theo sát các hoạt động của đội tuyển, kết hợp cùng các nhân viên an ninh túc trực 24/7 tại các địa điểm như khách sạn, sân tập…

Với sự hỗ trợ của FIFA và sự chuẩn bị của VFF, ĐT nữ Việt Nam đang được bố trí các điều kiện thuận lợi nhất để tập trung tập luyện, chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng tại bảng E VCK World Cup nữ 2023.