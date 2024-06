Nhạc trưởng tự do Dominik Szoboszlai của Hungary

Không gò bó ở vị trí nhất định, HLV Marco Rossi dự định sẽ để Dominik Szoboszlai đá tự do trong đội hình đội tuyển Hungary tại Euro 2024 sắp tới.

Szoboszlai sẽ được chơi tự do hơn ở EURO 2024

Dominik Szoboszlai có mùa giải đầu tiên ở Liverpool khá ổn sau khi chuyển tới từ Leipzig với giá 70 triệu euro. Tiền vệ người Hungary chơi cả thảy 33 trận, trong đó có 25 lần được đá chính. Anh được cựu HLV Jurgen Klopp xếp chơi vai trò tiền vệ con thoi (di chuyển từ vòng cấm đội nhà sang vòng cấm đối phương) ở cánh phải để cung cấp bóng cho Mohamed Salah ở phía trên và lùi về hỗ trợ phòng ngự với Trent Alexander-Arnold. Tuy nhiên, tiềm năng của Szoboszlai đã được tân HLV Arne Slot của Liverpool nhận ra. Nhà cầm quân người Hà Lan này tiết lộ sẽ sử dụng Szoboszlai vào vị trí nhạc trưởng của “The Kop” ở mùa giải tới.

HLV Marco Rossi luôn coi Szoboszlai là trụ cột số một ở đội tuyển Hungary. Sau khi Adam Szalai quyết định nghỉ thi đấu và thủ môn Peter Gulacsi chấn thương kéo dài thì ông Rossi trao băng đội trưởng cho Szoboszlai hồi tháng 11-2022 tới nay. Kết quả là Hungary đứng đầu bảng G vòng loại Euro 2024 với 5 thắng và 3 hòa sau 8 trận.

Tâm điểm thảo luận về Hungary là vị trí của Szoboszlai như thế nào? HLV Rossi cho biết mọi người thường đề xuất đội trưởng 23 tuổi này chơi hai bên cánh, nhất là cánh phải, hoặc đá nhô cao để tiếp sức cho tiền đạo. Nhà cầm quân Italia tiết lộ rằng Szoboszlai sẽ không đá cánh phải, không đá cánh trái, cũng chẳng lùi sâu như ở Liverpool mà muốn tận dụng hết kỹ năng chơi bóng, tố chất thủ lĩnh của anh nên sẽ được chơi tự do. “Chúng tôi không nói về vị trí của Szoboszlai mà hãy bàn về cách anh ấy kết nối các đồng đội với nhau trên sân. Szoboszlai sẽ được tự do di chuyển khắp mặt sân để tới những điểm nóng nhằm giúp Hungary chiếm ưu thế kiểm soát bóng”, ông Rossi nói.

Giới chuyên môn cho rằng ông Rossi có lý do để thay đổi cách chơi của Szoboszlai. Do phải chơi tiền vệ con thoi ở Liverpool nên Szoboszlai sa sút thể lực ở những trận cuối cùng của mùa giải Premier League 2023-2024. Ông Rossi nhận ra đội trưởng của mình không đủ sức để lên công về thủ liên tục trong suốt trận đấu mà mật độ thi đấu ở Euro cũng dày hơn so với ở Premier League. Điểm mạnh của Szoboszlai chưa được phát huy hết ở mùa giải đầu tiên tại Liverpool, đó là kỹ năng tổ chức lối chơi, chuyển đổi trạng thái cho đội hình ngay khi giành được quyền kiểm soát bóng.

Ngay sau khi nghe ông Rossi nói về vai trò của Szoboszlai ở Euro 2024, HLV Arne Slot cho biết sẽ quan sát kỹ màn thể hiện của tiền vệ này nhằm có sự điều chỉnh hợp lý cho sơ đồ chiến thuật của Liverpool khi đội tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới.

