Nguyễn Tuấn Vũ tiếp tục thống trị nội dung cá nhân tính giờ 40km

Nguyễn Tấn Vũ lần thứ 4 giành HCV nội dung cá nhân tính giờ 40 km. Ảnh: HBĐT

Nội dung cá nhân tính giờ nam 40 km có 14 tay đua đăng ký tham dự, nhưng có 2 tay đua Nguyễn Minh Thiện (Vĩnh Long), Quàng Văn Cường (Hà Nội) không xuất phát.

Kể từ khi góp mặt ở nội dung cá nhân tính giờ 40 km vào năm 2020 đến nay, Nguyễn Tuấn Vũ gần như thống lĩnh ở nội dung này. Ngoài trừ năm 2021 bị đàn anh cùng đơn vị Nguyễn Trường Tài đánh bại, những năm còn lại, tay đua gốc Đồng Tháp đang khoác áo TPHCM “ẳm trọn”.

Nguyễn Tuấn Vũ mạnh mẽ trên đường chạy

Bước vào đường đua vào hôm nay, khả năng lấy vàng của Nguyễn Tuấn Vũ càng trở nên nhẹ nhàng hơn so với các năm trước. Bởi hai đàn anh có khả năng chạy cá nhân tính giờ tốt Nguyễn Tấn Hoài (An Giang), Nguyễn Hoàng Sang (Đồng Nai) đã không đăng ký tham dự. Bởi cả hai đã ngoài 30 tuổi nên nhẩm tính cơ hội đánh bại Nguyễn Tấn Vũ là rất thấp. Do đó, họ rút lui dưỡng sức nhằm tập trung sức lực vào các nội dung khác sẽ hợp lý hơn.

Không có gì bất ngờ, Nguyễn Tuấn Vũ hoàn thành cự ly với thời gian 52 phút 2 giây, đạt tốc độ trung bình 46,121 km/giờ giành HCV, bỏ xa người đoạt HCB Trần Nguyễn Minh Trí tới 1 phút 23 giây và HCĐ Đặng Thành Được 3 phút 14 giây. Như vậy, đây là chiếc huy chương vàng thứ 3 liên tiếp của Nguyễn Tuấn Vũ và là thứ 4 trong sự nghiệp ở nội dung cá nhân giờ 40 km giải vô địch quốc gia của tay đua TPHCM.

Nguyễn Thị Thu Mai tiếp tục gặt vàng ở nội dung sở trường

Tại nội dung cá nhân tính giờ nữ chạy 31 km, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang) tiếp tục khẳng định được vị thế khi giành chiếc HCV với thời gian 45 phút 38 giây. Nội dung này có 7 tay đua tham dự, Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM) giành HCB (kém 22 giây so với HCV) và Lâm Thị Kim Ngân (An Giang) giành HCĐ khi thua người về đầu 58 giây.

Ngày mai 16-10, giải tiếp tục tranh tài 2 nội dung: đồng đội tính giờ nam 80km và nữ 50km.

GIA MẪN