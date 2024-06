Nguyễn Thúy Hiền và Võ Thị Mỹ Tiên là 2 ứng viên nhận suất đặc cách Olympic 2024 cho tuyển bơi

Võ Thị Mỹ Tiên là gương mặt có triển vọng được suất đặc cách dự Olympic 2024. Ảnh: MỸ TIÊN

Tiên hay Hiền?

Phụ trách bộ môn bơi (Cục TDTT) – bà Lê Thanh Huyền đã cho biết “tới lúc này, chúng ta chưa được trao quyết định chính thức sẽ có suất đặc cách dự môn bơi tại Olympic Paris (Pháp) 2024 đối với tuyển thủ nào. Tất cả còn chờ theo thông báo chính thức từ FINA. Bơi Việt Nam đang có 2 tuyển thủ nữ Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiền có triển vọng được nhận suất đặc cách này. Một trong 2 tuyển thủ sẽ được FINA lựa chọn và chúng tôi sẽ có thông báo khi các thông tin chính thức được gởi về Việt Nam”.

Qua tìm hiểu, suất đặc cách của FINA sẽ dành cho tuyển thủ có thứ hạng tốt nhất. Các tuyển thủ Thúy Hiền, Mỹ Tiên có thứ hạng xấp xỉ nhau dựa trên số điểm cá nhân họ tích lũy được từ kết quả thi đấu. Tạm thời, Mỹ Tiên đang ở vị trí số 1 khi cô có 775 điểm tích lũy còn Thúy Hiền đang có 769 điểm nên tạm xếp thứ nhì.

Nếu Nguyễn Thúy Hiền được trao suất đặc cách dự kỳ Olympic Paris (Pháp) 2024, nữ tuyển thủ người quê gốc Ninh Bình của thể thao Quân đội này sẽ trở thành gương mặt trẻ nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam được dự một kỳ Olympic. Hiện tại, Thúy Hiền chuẩn bị bước vào tuổi 15. Võ Thị Mỹ Tiên cũng sẽ có kết quả dấu ấn cho bản thân nếu được suất đặc cách dự kỳ Olympic lần này bởi cô đủ khả năng ghi dấu là gương mặt bơi đầu tiên của Long An được dự Olympic. Tuy nhiên, môn bơi có đặc thù là suất đặc cách do FINA quyết định và ghi tên cụ thể của tuyển thủ được suất chứ không phải do quốc gia nhận suất trên chọn VĐV. Vì thế lúc này, tất cả cùng hồi hộp chờ thông báo chính thức để xem Mỹ Tiên hay Thúy Hiền được suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Vẫn phải cố gắng hơn

Bơi Việt Nam liên tiếp dự Olympic những kỳ thi đấu gần đây. Tuy nhiên, trong 2 kỳ Olympic gần nhất là Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 và Olympic Paris (Pháp) 2024, các kình ngư nữ đều phải dự bằng suất đặc cách. Bốn năm trước, chúng ta đã có Nguyễn Thị Ánh Viên dự Olympic tại Nhật Bản. Tuy nhiên giai đoạn trên là thời điểm Ánh Viên không còn đạt được đỉnh cao phong độ, cô không vượt được chuẩn Olympic qua những giải quốc tế góp mặt nhưng vẫn đủ khả năng được suất đặc cách của FINA. Bây giờ, các tuyển thủ nữ của bơi Việt Nam đã dự một số giải quốc tế đạt điều kiện tổ chức để tính thành tích xét chuẩn, dù thế chúng ta không có suất chính thức. Một trong những giải sát sườn nhất để bơi Việt Nam tìm cơ hội vượt chuẩn Olympic là SEA Games 32 nhưng lúc đó, các kình ngư nam, nữ Việt Nam không đạt được chuẩn để có suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024.

Thúy Hiền (đỏ) thể hiện được chuyên môn tốt tại một số giải quốc tế thời gian qua. Ảnh: MINH MINH

Việt Nam đang tập trung đầu tư cho một số gương mặt trọng điểm của môn bơi. Nhưng rõ ràng, sau giai đoạn Ánh Viên, bơi nữ Việt Nam mất vị thế trên các đấu trường quốc tế. Lúc này, thể thao Việt Nam tập trung đầu tư hơn cho bơi nam do một số tuyển thủ đạt kết quả như dự báo chuyên môn.

Ngày 23-6, FINA chính thức khép lại các giải quốc tế có tính thành tích xét chuẩn Olympic để trao vé Olympic Paris (Pháp) 2024. Trong các ngày tới, chúng ta sẽ biết chính xác gương mặt nào được suất đặc cách cho bơi nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN