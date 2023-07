Nguyễn Thị Thi thắng chặng mở màn giành cú đúp giải xe đạp nữ An Giang – Cúp Lộc Trời 2023

Với kỹ năng nước rút vượt trội so với các đối thủ cùng nhóm, tay đua Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) xuất sắc giành chiến thắng chặng 1 cuộc đua xe đạp nữ An Giang – Cúp Lộc Trời khởi tranh vào sáng nay tại Đồng Tháp.

Sau 2 năm tạm hoãn, cuộc đua xe đạp truyền thống nữ An Giang do Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch An Giang đứng ra tổ chức đã quay trở lại. Cuộc đua năm nay gồm 7 chặng, xuất phát tại Đồng Tháp sáng nay 7-7 và kết thúc tại An Giang vào ngày 12-7 với sự tham dự của 10 đội trong nước và đội khách mời quốc tế duy nhất đến từ Thái Lan.

Do 7 chặng đua diễn ra ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, cung đường không đồi dốc nên các tay đua mạnh về nước rút sẽ có lợi thế rất lớn trong việc tranh chấp chiếc Áo vàng, Áo xanh danh giá của giải.

Tuy nhiên, hai ứng viên nặng ký nhất Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) và Jutatip (Thái Lan) vắng mặt khiến cuộc tranh chấp trở nên hấp dẫn. Sẽ không có sự vượt trội về trình độ do Nguyễn Thị Thật hay Jutatip tạo nên mà sẽ là cuộc đấu ngang tài, ngang sức cho các tay đua còn lại. Lý do đương kim vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật vắng mặt vì bận tập huấn cùng CLB chuyên nghiệp của Thuỵ Sĩ đua giải danh giá Giro d'Italia Donne, trong khi Thái Lan chỉ mang đội hình 2 sang không có Jutatip.

Vắng Nguyễn Thị Thật và Jutatip, ba tay đua gạo cội trong nước Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) và Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương) có nước rút tốt được xem là ứng viên nặng ký nhất. Trong đó, Bùi Thị Quỳnh vừa mới giành áo xanh chung cuộc giải nữ Biwase vào tháng 3 vừa qua được đánh giá cao về khả năng tăng tốc của mình. Đánh giá được mối nguy hiểm đến từ Bùi Thị Quỳnh, đội chủ giải Tập đoàn Lộc Trời nhanh chóng tung kế sách ngay chặng 1 từ Đồng Tháp đi Bến Tre đường dài 105,3 km để tạo lợi thế cho mình.

Có thể nói trong chặng đua đầu tiên, chúng ta cần ghi nhận sự nỗ lực của các cô gái TPHCM Vinama cũng như Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp. Bất chấp thế trận 2 đội mạnh Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Biwase Bình Dương kiểm soát cùng với đội khách mời Thái Lan, các tay đua TPHCM Vinama, Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp luôn chủ động tấn công trong 30 km đầu tiên. Mặc dù không thoát đi được trước các đội đua mạnh, nhưng họ khiến đoàn đua trở nên hấp dẫn, làm mãn nhãn người xem.

Với việc sở hữu 2 mũi đánh tấn công chất lượng, Tập đoàn Lộc Trời dễ dàng thực hiện miếng đánh của mình. Cho Nguyễn Thị Thu Mai kìm chân tay đua chủ lực Bùi Thị Quỳnh của Biwase Bình Dương, đồng thời Nguyễn Thị Thi chủ động tấn công thoát đi. Phía Biwase Bình Dương, Bùi Thị Huê là người được giao nhiệm vụ đeo bám Nguyễn Thị Thi khi tách tốp lại không có nước rút tốt bằng đàn chị. Do đó, khi Nguyễn Thị Thi tấn công thoát đi cùng Bùi Thị Huê và 3 tay đua khác của TPHCM Vinama, XSKT Đồng Tháp, Gạch Phân bón Con Voi Bình Dương, chính cô gái của Tập đoàn Lộc Trời là người vượt qua Lưu Thị Cẩm Tú (TPHCM) và Bùi Thị Huê giành giải thưởng dọc đường đầu tiên, tích luỹ cho mình giây thưởng, điểm thưởng.

Không những thế, khi đi qua khoảng 2/3 chặng đường, tốp đầu của Nguyễn Thị Thi bị tốp 9 VĐV phía sau đuổi bắt kịp, trong đó có cặp ứng viên Bùi Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Thu Mai. Tuy nhiên, do nỗ lực đuổi bắt tốp đầu, Bùi Thị Quỳnh không còn đủ sức mạnh ra chân rút ở điểm thưởng dọc đường thứ 2 nên về thứ 4, đành nhìn đối thủ trực tiếp Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời), Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama) và Nguyễn Thị Thi chiếm 3 hạng đầu.

Mặc dù tạo được ưu thế ở hai điểm thưởng dọc đường, nhưng BHL Tập đoàn Lộc Trời muốn loại bỏ luôn mối nguy hiểm đến từ Bùi Thị Quỳnh nên quyết định cho Nguyễn Thị Thi đánh "nhồi" thêm cú nữa.

Cú thoát đi của cô gái An Giang kéo theo 3 tay đua nữa đã thành công và cuối cùng, Nguyễn Thị Thi chứng tỏ sức mạnh tung nước rút vượt qua Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama), Trần Thị Kim Anh (XSKT Đồng Tháp) về nhất chặng.

Chiến thắng quá hoàn hảo đã giúp Nguyễn Thị Thi tạm mặc luôn cả chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh sau chặng 1. Nhưng quan trọng, Nguyễn Thị Thi đã tạo được khoảng cách hơn 1 phút so với Bùi Thị Quỳnh về tốp 2 hơn 1 phút ở cuộc chiến Áo vàng trong tương lai.

Ngày mai, cuộc đua xe đạp nữ An Giang – Cúp Lộc Trời sẽ thi đấu chặng 2 từ Bến Tre đi Vĩnh Long (95,3 km).