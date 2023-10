Nguyễn Thị Thật quá mạnh đem 5 HCV về cho đoàn An Giang

Nội dung xuất phát đồng hàng nữ có 37 VĐV của 7 đội tranh tài chạy 7 vòng, mỗi vòng 13,4 km, tổng cộng 93,8 km. Lộ trình đường đua chỉ có một con dốc nhẹ nên vẫn được xem là cung đường bằng rất thích hợp cho sở trường nước rút của Nguyễn Thị Thật.

Với lực lượng 6 tay đua toàn là tuyển thủ quốc gia, đội An Giang không chỉ mạnh mà còn chạy khá tư duy trong chiến thuật của mình. Sau khi bị các đội mạnh như TPHCM, Bình Dương, Đồng Tháp kèm cặp trong 3,5 vòng đấu, một cú ra xe tấn công của Nguyễn Thị Thu Mai, rồi tiếp đến là Vũ Thị Kim Lộc chỉ là mồi nhử để cho Nguyễn Thị Thật từ phía sau thoát đi một mình. Ngay lập tức, Bùi Thị Quỳnh (Bình Dương) phát pháo đuổi theo nhưng đành bất lực trước sức mạnh của cô gái An Giang.

Chưa dừng ở đó, ở phía sau có 2 tay đua TPHCM, 2 tay đua Đồng Tháp cùng Vũ Thị Kim Lộc (An Giang) bắt lại được Bùi Thị Quỳnh. Dù còn đến 3,5 vòng (khoảng 40 mấy km), nhưng 4 máy kéo của TPHCM, Đồng Tháp hợp sức vẫn không thể đuổi bắt được Nguyễn Thị Thật. Thậm chí, khoảng cách giữa Thật và nhóm sau càng ngày được nới rộng từ 1 phút lên đến hơn 3 phút thì mới thấy trình độ của cô gái An Giang mạnh như thế nào. Nhờ thành tích này, Nguyễn Thị Thật không chỉ giành HCV cá nhân mà còn giúp An Giang lấy luôn chiếc HCV đồng đội. Lấy trọn 2 chiếc HCV hôm nay, Nguyễn Thị Thật có 5 chiếc HCV riêng cho mình để trở thành tay đua có nhiều HCV nhất.

Ở tốp sau, tay đua Thạch Thị Ngọc Thảo (Đồng Tháp) rút thắng Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM) để giành huy chương bạc. Với kết quả này, Ngọc Thảo cũng giúp Đồng Tháp vượt qua TPHCM giành chiếc huy chương bạc đồng đội.

Nội dung xuất phát đồng hàng nam có 52 tay đua của 9 đơn vị tranh tài cự ly 150 km. Đội TPHCM không đưa chân rút chủ lực Lê Nguyệt Minh và Đồng Tháp không có tay đua nước rút số 1 hiện nay Trần Tuấn Kiệt nên Nguyễn Tấn Hoài của An Giang được đánh giá cao trong thế đưa về rút.

Trong vài km cuối, trong lúc các đội mạnh TPHCM, Đồng Tháp đang “canh” An Giang sẽ dồn làm nước rút cho Nguyễn Tấn Hoài và Lê Ngọc Sơn thì bất ngờ Trịnh Đức Tâm đã “rủ” người đàn em ở đội Hà Nội Quàng Văn Cường tấn công. Cả hai tăng tốc đột ngột khiến các đội khác không kịp trở tay. Nhờ đó, Trịnh Đức Tâm rút thắng Quàng Văn Cường về nhất để giành huy chương vàng cá nhân, đồng thời lấy luôn chiếc HCV đồng đội. Quàng Văn Cường cũng giúp Hà Nội có thêm chiếc HCB đồng đội xếp trên Đồng Tháp. Chiếc HCĐ cá nhân đã thuộc về Hà Kiều Tấn Đại của Bình Dương.

Như vậy, giải xe đạp đường trường vô địch quốc gia đã kết thúc với sự thắng thế của đoàn An Giang. Họ có được 10 chiếc huy chương vàng để đứng đầu toàn đoàn.