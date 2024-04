Nguyễn Huy Hoàng nắm chắc suất tham dự Olympic 2024 ở cự ly 1.500m tự do

Nguyễn Huy Hoàng được dự báo đủ cơ hội thi đấu 2 nội dung tại Olympic Paris (Pháp) 2024 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cơ hội trong tay

Đội tuyển bơi Việt Nam đã giành được 1 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 từ kết quả vượt chuẩn A Olympic trong nội dung 800m tự do của tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng. Kết quả trên được Huy Hoàng đạt được khi kình ngư này thi đấu ASIAD 19 (Huy Hoàng giành HCĐ nội dung 800m tự do với thông số 7’51”44). Chuẩn A Olympic của nội dung được Liên đoàn thể thao dưới nước thế giới (FINA) quy định là 5’51”65.

Trao đổi ngày 9-4, đại diện bộ môn bơi (Cục TDTT) cho biết “tới lúc này, chúng ta vẫn còn cơ hội giành thêm suất chính thức ở nội dung 1.500m tự do nam. Kết quả vẫn là của Nguyễn Huy Hoàng. Tại ASIAD 19, thông số thi đấu của Huy Hoàng trong cự ly trên đạt chuẩn B Olympic và theo tính toán về xếp hạng tính tới thời điểm này thì Huy Hoàng an toàn trong việc có thể được trao thêm suất thi đấu ở Paris (Pháp)”. Ở ASIAD 19, Nguyễn Huy Hoàng xếp hạng 4 cự ly 1.500m tự do với thông số tại lượt bơi chung kết là 15’04”06. Chuẩn A Olympic của nội dung là 15’00”99 còn chuẩn B Olympic là 15’05”49. Hiện tại, thứ hạng của Huy Hoàng trong nhóm xếp hạng nội dung để tranh vé Olympic với kết quả chuẩn B đã đạt được là 37 và theo dự báo, suất Olympic Paris (Pháp) 2024 gần như cầm chắc trong tay Huy Hoàng.

Khi FINA công bố chính thức, danh tính các VĐV đạt suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024 của môn bơi sẽ được biết vào ngày cuối 24-6. Nếu hiện thực, đây sẽ là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Nguyễn Huy Hoàng đạt được chuẩn để thi đấu 2 nội dung (cũng được xem là 2 suất chính thức) ở một kỳ Olympic. Tại Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, Huy Hoàng đã thi đấu cự ly 800m tự do, 1.500m tự do.

Trong thời điểm hiện tại, Nguyễn Huy Hoàng đang thi đấu giải bơi vô địch nhóm tuổi Thái Lan 2024 tại Thái Lan và đây là giải đạt đủ điều kiện tổ chức để FINA công nhận kết quả thi đấu của VĐV được xét chuẩn Olympic.

Tập huấn Hungary để đảm bảo chuyên môn

Phụ trách bộ môn bơi (Cục TDTT) – bà Lê Thanh Huyền cho biết “giải ở Thái Lan là giải thi đấu quốc tế cuối cùng của Nguyễn Huy Hoàng. Sau đây, tuyển thủ sẽ được thực hiện chương trình tập huấn dài ngày tại Hungary để đảm bảo chuyên môn hướng tới thi đấu Olympic Paris (Pháp) 2024. Chương trình tập huấn tại Hungary rất quan trọng để tuyển thủ của chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Huy Hoàng và Hưng Nguyên là 2 tuyển thủ quan trọng của đội tuyển bơi Việt Nam thời điểm hiện tại. Ảnh: MINH MINH

Theo chương trình, Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo được tập huấn tại Hungary từ tháng 5. Địa điểm tại Hungary là lựa chọn quen thuộc của đội tuyển bơi Việt Nam thời gian qua và sau mỗi đợt tập huấn ở đây, chúng ta đã giành được các kết quả tốt khi thi đấu SEA Games 31, SEA Games 32 rồi ASIAD 19. Ban huấn luyện tiếp tục có sự đồng hành của chuyên gia Peter Nagy ở Hungary tập huấn với Nguyễn Huy Hoàng.

Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên đang dự giải bơi vô địch nhóm tuổi Thái Lan 2024. Tính tới hết ngày 8-4, Huy Hoàng giành 1 HCV nội dung 1.500m tự do, Hưng Nguyên giành 1 HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Thông số chuyên môn của 2 tuyển thủ trong từng nội dung đều phá kỷ lục của giải.

MINH CHIẾN