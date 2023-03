Nguyễn Đức Anh Chiến dừng chân ở tốp 8 giải Billiards World Cup Las Vegas Mỹ

Sau khi xuất sắc giành vé ở vòng bảng, 3 cơ thủ Việt Nam gồm Nguyễn Đức Anh Chiến, Trần Quyết Chiến và tài năng trẻ Bao Phương Vinh bước vào vòng đấu knock out loại trực tiếp gồm 16 cơ thủ. Một chút không may cho chúng ta khi hai cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến và Bao Phương Vinh lại sớm gặp nhau, trong khi Trần Quyết Chiến đụng cơ thủ Blomdahl (Thuỵ Điển).

Chơi với phong độ cao đứng đầu vòng bảng, Trần Quyết Chiến có nhiều thuận lợi do được gặp cơ thủ đứng cuối bảng hạng 32. Thế nhưng, thuận lợi đó biến thành bất lợi do vị trí đó thuộc về Blomdahl. Đây là một trong những “cây cổ thụ” của làng Billiards thế giới với trình độ đẳng cấp cao. Chẳng qua ông không gặp may ở vòng đấu bảng nên mới giành được suất vé vớt.

Trong lần gặp nhau gần nhất ở World Cup TPHCM năm ngoái, Blomdahl đã thắng dễ Trần Quyết Chiến 15-50 ở vòng loại trực tiếp 16 cơ thủ. Trong lần tái đấu này cũng tại vòng 1/8, một kết quả tương tự xảy ra khi huyền thoại Blomdahl giành chiến thắng cách biệt 50-18 chấm dứt mọi hy vọng của Trần Quyết Chiến.

Trong khi đó, cuộc nội chiến giữa hai cơ thủ Việt Nam đã kết thúc với phần thắng thuộc về nhà vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến. Sau khi đánh bại được cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers, sự thăng hoa của cơ thủ trẻ Bao Phương Vinh phải dập tắt trước Nguyễn Đức Anh Chiến. Trong suốt trận đấu, Anh Chiến luôn duy trì được khoảng cách dẫn điểm từ 5 đến 7 điểm, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 50-43.

Lọt vào tứ kết gặp Tasdemir vào sáng nay, Nguyễn Đức Anh Chiến lại không duy trì được cảm giác bi trước cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ chơi quá xuất sắc. Ngoài một series 8 điểm, Tasdemir có thêm 1 series 5 và 5 series 4. Khi trận đấu bước vào giờ giải lao, Tasdemir đã dẫn 27/13 và sau đó duy trì ưu thế thắng luôn chung cuộc với tỷ số 50-30.

Việc dừng chân ở tứ kết giải World Cup Las Vegas cũng được xem là thành tích khả quan cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Giải năm ngoái, anh dừng chân ở vòng loại thứ 4 chỉ nhận 5 điểm. Với kết quả lọt vào tứ kết năm nay, Anh Chiến sẽ nhận được 26 điểm, điều này đồng nghĩa anh tích luỹ thêm 21 điểm thưởng để cải thiện hơn nữa thứ hạng 20 thế giới.